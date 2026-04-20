Gospodarstvo

O Hervisovih trgovinah v Sloveniji bo odločil skrivnostni novi lastnik

Ljubljana, 20. 04. 2026 16.01 pred 39 minutami 2 min branja 9

Avtor:
STA D.L.
Trgovina Hervis

Družba Quantum Investment Holding, prek katere sta Sven Voth in Udo Schloemer januarja prevzela lastništvo avstrijske verige trgovin s športno opremo Hervis, je poslovanje Hervisa v Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji prenesla na novega lastnika, ki bo odločil o usodi teh družb. Kdo je, ne razkrivajo.

Hervis
Hervis
FOTO: Bobo

Quantum Investment Holding, ki je 23. januarja v celoti prevzel lastništvo Hervisa, izvaja naslednji korak svoje strateške preusmeritve, v okviru katere svoje tuje hčerinske družbe v Nemčiji, na Hrvaškem in v Sloveniji predaja investitorju, ki prevzema tudi operativno vodenje. "Izbrani investitor bo ob upoštevanju gospodarskega položaja navedenih hčerinskih družb ocenil nadaljnje korake," so danes sporočili iz Hervisa.

Posel zajema nacionalne družbe s skupno 43 trgovinami Hervis, od katerih jih 21 deluje v Sloveniji, 18 na Hrvaškem in štiri v Nemčiji. Podrobnosti o prodajnih pogojih, finančnih vidikih transakcije in identiteti investitorja niso razkrili.

"S tem korakom zaključujemo strateško oceno našega poslovanja na tujih trgih. Prenos predstavlja pomemben del strategije naših novih lastnikov in nam omogoča, da naše vodstvene zmogljivosti in naložbe v prihodnje v celoti usmerimo v krepitev domačega trga. Tako se lahko zdaj popolnoma osredotočimo na osnovno dejavnost Hervisa v Avstriji," so v sporočilu navedli direktorja Hervisa Markusa Hupacha.

Kot so še sporočili, ocene poslovanja Hervisa v Avstriji še potekajo, konkretne usmeritve in odločitve bodo sprejeli v prihodnjih mesecih.

Skupina Spar Avstrija je januarja sporočila, da je trgovine Hervis prodala podjetnikoma Vothu in Schloemerju. V Hervisu so danes dodatno povedali, da imata Voth in Schloemer v družbi Quantum Investment Holding vsak po polovični delež.

Minuli teden so nekateri zaposleni v Hervisovih trgovinah v Sloveniji povedali, da naj bi Hervis konec julija zaprl vse poslovalnice v Sloveniji. S tem bi delo izgubilo okoli 250 ljudi.

Hervis naj bi zaprl vse trgovine v Sloveniji
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pajki
20. 04. 2026 16.50
Trgovina, ni dodane vrednosti. Zaposleni pa bodo takoj dobili nove službe ter odpravnino.
igy02
20. 04. 2026 16.49
V Hervis v Kopru sem hodil dolga leta. In precej tam tudi kupil. Zadnje leto mi je bilo sumljivo. Niso imeli več tekaških copat Mizuno. Pa se precej stvari ni bilo vec. Tudi kupcev malo. Pred kake pol leta sem se presedlal na Intersport in tam je precej bolje. Škoda.
ap100
20. 04. 2026 16.48
golobnjak je uredil, da se v sloveniji ne splača nič drugega kot delati z državo, a od kje bodo prihodki v proračun je drugo vprašanje
Greznica
20. 04. 2026 16.49
golobnjak je bil knjigovodja in direktor in poslovodja pri Hervisu kaj? dej ne sanjaj trol ...
Greznica
20. 04. 2026 16.47
Ivan reši Hervis, ti znaš ti to zmoreš, ti maš veze ...
Žmavc
20. 04. 2026 16.46
Odkar je Golob vrgel puško v koruzo, se je povpraševanje po kolesih drastično povečalo. Hervis že planira mastne dobičke.
Diabloss
20. 04. 2026 16.40
saj bo jajo na oblasti podjetja se bodo tepla med seboj za investicije
zani10
20. 04. 2026 16.30
Super naj zaprejo poslovalnice in naj drzava redi zaposlene
Srebrni breg
20. 04. 2026 16.47
Kdo pa je država?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
