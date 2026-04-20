O Hervisovih trgovinah v Sloveniji bo odločil skrivnostni novi lastnik

Quantum Investment Holding, ki je 23. januarja v celoti prevzel lastništvo Hervisa, izvaja naslednji korak svoje strateške preusmeritve, v okviru katere svoje tuje hčerinske družbe v Nemčiji, na Hrvaškem in v Sloveniji predaja investitorju, ki prevzema tudi operativno vodenje. "Izbrani investitor bo ob upoštevanju gospodarskega položaja navedenih hčerinskih družb ocenil nadaljnje korake," so danes sporočili iz Hervisa.

Posel zajema nacionalne družbe s skupno 43 trgovinami Hervis, od katerih jih 21 deluje v Sloveniji, 18 na Hrvaškem in štiri v Nemčiji. Podrobnosti o prodajnih pogojih, finančnih vidikih transakcije in identiteti investitorja niso razkrili.

"S tem korakom zaključujemo strateško oceno našega poslovanja na tujih trgih. Prenos predstavlja pomemben del strategije naših novih lastnikov in nam omogoča, da naše vodstvene zmogljivosti in naložbe v prihodnje v celoti usmerimo v krepitev domačega trga. Tako se lahko zdaj popolnoma osredotočimo na osnovno dejavnost Hervisa v Avstriji," so v sporočilu navedli direktorja Hervisa Markusa Hupacha.

Kot so še sporočili, ocene poslovanja Hervisa v Avstriji še potekajo, konkretne usmeritve in odločitve bodo sprejeli v prihodnjih mesecih.

Skupina Spar Avstrija je januarja sporočila, da je trgovine Hervis prodala podjetnikoma Vothu in Schloemerju. V Hervisu so danes dodatno povedali, da imata Voth in Schloemer v družbi Quantum Investment Holding vsak po polovični delež.

Minuli teden so nekateri zaposleni v Hervisovih trgovinah v Sloveniji povedali, da naj bi Hervis konec julija zaprl vse poslovalnice v Sloveniji. S tem bi delo izgubilo okoli 250 ljudi.