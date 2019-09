O neoliberalizmu

To, kar je kapitalizem kot edini praktični ekonomski sistem globalno ponudil in kar so podprle mednarodne institucije, kot so Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad (IMF) in Evropska komisija, je široka afirmacija njegove neoliberalne paradigme. Kapitalistični razred je konsolidiral svojo moč upravljanja ali podkupovanja praktično vseh institucij: političnih strank (levih in desnih), medijev, univerz, represivnega aparata države in prej omenjenih mednarodnih institucij. Svetu danes vlada demokracija moči denarja. Globalna plutokracija brez odpora kaže svojo moč praktično povsod.

Poglejmo, kaj to pomeni za Slovenijo. Predpostavka je bila, da bo vse, kar funkcionira v kapitalističnih in industrijsko razvitih državah, delovalo tudi v manj razvitih državah, ki so po demokratičnih spremembah stopile na pot tržne ekonomije. Takšen pristop k razvoju novih demokracij, ki je temeljil na dosledni afirmaciji fiskalne stabilizacije, implementaciji antiinflacijskih ukrepov, politiki privatizacije in liberalizacije trga dela in kapitala, se je pokazal za katastrofalen v kontekstu rezultatov na področju ekonomskega in družbenega življenja. Široka liberalizacija trga storitev, industrijskih proizvodov in nacionalnih trgov kapitala naj bi v tranzicijskih gospodarstvih, po neoliberalnem receptu, omogočili hiter in učinkovit prehod na tržno ekonomijo. Prav tako smo pričakovali uspešno integracijo v mednarodne ekonomske tokove in povečanje mednarodne izmenjave, ki bi nam omogočila prost dostop do novih trgov oziroma kar do globalnega trga kot novi paradigmi v pogojih globalne svetovne ekonomije.

V zameno za nujno potrebno finančno pomoč so bile od države zahtevane t. i. strukturne reforme, ki pomenijo boj proti inflaciji, uravnoteženje proračuna z mehanizmi restriktivne fiskalne politike, ukinjanje in reduciranje carin in uvoznih kvot za izdelke iz tujine, reduciranje državnih subvencij v določenih gospodarskih panogah, in kar je najpomembnejše, široko in hitro privatizacijo v gospodarstvu in javnem sektorju. Povedano enostavno, trg je edini učinkovit mehanizem, kar pomeni, da mora biti temeljno merilo ekonomskih in družbenih odnosov. Dosledna implementacija neoliberalnega okvira v nacionalno zakonodajo (v slovenskem primeru celo v ustavo!) naj bi državi in njenim državljanom omogočila ekonomsko rast in dvig življenjskega standarda.