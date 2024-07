Od begunca do multimilijonarja: 28-letni Marinko v Nemčiji uresničil sanje

"Sem begunski otrok iz nekdanje Jugoslavije in v Nemčijo sem prišel, ko sem bil star tri mesece. Skupaj s starši. Bilo je leta 1996, ko je bilo konec vojne. Prvih šest let smo skupaj živeli v eni sobi na 40 kvadratnih metrih, vendar mi je bilo to všeč, saj smo se imeli radi, z bratom sva se veliko igrala. Imela sva pograd. Jaz sem spal zgoraj, on je spal spodaj."

Njegovi zaposleni občudujejo njegovo zagnanost. Ena od zaposlenih je snemalni ekipi focus.de povedala, da ga pozna že deset let in je njen vzornik.

Kot otrok je z družino iz nekdanje Jugoslavije pribežal v Nemčijo in se prebijal od dna do vrha. V to, da skromen začetek življenja nujno pomeni podobno nadaljevanje, ne verjame. "Imate kralja in imate kmeta, ampak kmet ima možnost postati kralj," je dejal za focus.de.

Kar pa ne pomeni, da je vse teklo gladko. Kot pravi, begnuci pridejo v deželo, ki je ne poznajo, morda ne znajo jezika, govorijo z naglasom, morda delajo kot čistilci in niso sprejeti ... "Ampak vse to je del človeške hierarhije, ki obstaja že tisočletja."

Njegova ekipa se ukvarja z modernizacijo zgradb. Trenutni projekt pa je stanovanjski kompleks, ki ga spominja na prvo stanovanje, v katerem so živeli, ko so prišli v Nemčijo.

Del uspeha lahko zagotovo pripiše sreči, da se je že kot dijak družil z mladimi, ki so bili podobno zagnani kot on in so imeli visoke cilje. Sprva ga je pot zanesla v prodajo zavarovanj, še preden je maturiral. Seveda mu je bil všeč zaslužek, a je mama zahtevala, da dokonča šolanje, sicer ga bo postavila pred vrata. Ko je domov prišel z zaključnim spričevalom, ji je povedal, da je to storil zanjo, zdaj pa gre svojo pot.

Karierni preobrat se je zgodil, ko ga je prijatelj preko objave na Facebooku povabil na predavanje o trgovanju z nepremičninami in o tem, kako delovati v tem poslu z malo ali nič lastnega kapitala. "To mi je spremenilo življenje."

Njegova strast izven pisarne so avtomobili. Dragi avtomobili, ki jih vidi kot naložbo. Imel naj bi jih več kot 20. Zatrjuje, da vozil ne kupuje zato, da bi ga "videli v dragem avtomobilu". Kot pravi, ima "vsakdo ego". Ko se začne denar nabirati, to egu godi. A ko je človek enkrat dejansko premožen, so stvari drugačne. "S finančno pride mentalna svoboda in to je pomembnejše kot denar."

A v denarju uživa. Za let v Nico je najel zasebno letalo. Vpliv na okolje ga ne skrbi, saj da v okviru gradbenih projektov skrbijo za okolju prijazne rešitve.

A po drugi strani je finančna svoboda lahko relativen pojem. Priznava, da je pogosto želel odnehati, saj so vpletena velika tveganja. Ko je doživel prvo poslovno razočaranje, je bilo zelo hudo, padel je celo v depresijo in posegel po alkoholu. "Moj ego je bil popolnoma uničen. V glavi sem že imel načrt, kaj bom z denarjem kupil sebi in drugim, potem pa je mehurček počil."

V takšni situaciji imaš na voljo dvoje, pravi: ali se pobereš močnejši ali pa se sesuješ.

Ko gre za služenje denarja, pravi, da nima več posebnih ciljev, si pa želi ustvariti družino in biti dober človek. Prav tako namerava deliti znanje in izkušnje.