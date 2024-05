Ob delitvi premoženja skupine Pomgrad Polaniču svetoval Snežič

Iztok Polanič je med drugim direktor podjetja IH Nepremičnine, ki se po njegovih besedah ukvarja z oddajanjem lastnih nepremičnin v najem in razvojem nepremičnin. Polanič je pred komisijo danes pojasnil, da je podjetje IH Nepremičnine ob delitvi premoženja skupine Pomgrad, ki jo prav tako obvladuje družina Polanič, za davčno svetovanje najelo podjetje Klavdije Snežič, saj so razmišljali o tem, da bi zaradi davčnih obremenitev v Sloveniji sedež podjetja preselili v drugo državo. "Osebno me je zanimalo, kakšne so davčne prednosti okolja v Bosni in Hercegovini in dotična oseba se tako predstavlja," je dejal.

S Klavdijo Snežič je podjetje poslovalo preko njenega zdaj že nekdanjega moža Roka Snežiča. "Nje nisem nikoli spoznal, spoznal sem samo njenega moža," je dejal Polanič. Predstavitev je po njegovih besedah opravil Rok Snežič.