Ob katerih urah bodo kuhanje, pranje, likanje najdražji?

Sprememba, ki se obeta s 1. marcem, bo odjemalce spodbudila, da postanejo pozorni na to, kdaj in koliko električne energije porabljajo, je prepričana direktorica Agencije za energijo : "Naš cilj je premikanje rabe v obdobje, ko je omrežje manj obremenjeno, in posledično bo to tudi najugodnejši časovni blok," pojasnjuje Duška Godina. " S spreminjanjem naših navad, pomikanjem rabe iz obdobja, ko je omrežje bolj obremenjeno, v obdobje, ko je manj, razbremenjujemo omrežje in vplivamo na bodoče investicije," dodaja.

Nič več dvotarifnega obračunavanja elektrike, ki smo ga do zdaj poznali kot nočni in dnevni tok, z marcem prihaja pet tarifnih blokov. S prehodom na obnovljive vire, kot sta sončna in vetrna energija, je bil to pričakovan korak, menijo v stroki. Da bi prizanesli okolju in tudi položnicam, pač ne gre.

Agencija za energijo snuje nov način obračunavanja omrežnine. Ta naj bi odjemalce spodbujal, da bi bili bolj pozorni na to, kdaj bodo porabljali električno energijo in koliko je bodo porabili.

Nekoliko manj nas bo udarilo po denarnici, ko bodo dela prosti dnevi – takrat bo elektrika podnevi, predvsem pa ponoči še nekoliko ugodnejša kot med tednom. Lažje bomo zadihali, ko bo nižja sezona – torej od marca do oktobra – a še vedno bomo raje imeli čez dan ugasnjene naprave, pomivalni stroj pa denimo prižgali raje ponoči, ob koncih tedna in praznikih.

Cene bodo najvišje ob delovnikih v zimski sezoni, od 7. do 14. ure in od 16. do 20. ure, najcenejša raba omrežij pa bo ostala ponoči, med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.

Vmesna obdobja srednje obremenitve ne bodo najdražja, a tudi ne najcenejša. Na dela proste dni bo veljal isti časovni razpored, le da bo obračun za eno tarifo nižji.

Razdelitev tarif, enaka tej, bo v toplejših dneh – od marca do oktobra – veljala tudi med delovniki. V teh toplejših mesecih se omrežnina ne bo obračunavala po najvišji tarifi.

Industrija z nočno proizvodnjo, gospodinjstvom bodo prav prišli časovniki

Da je pač treba proizvodnjo ves čas prilagajati porabi, ocenjujejo potezo v stroki: "To prebivalcem ni všeč. Ampak prebivalstvo Evrope se je odločilo, da bomo šli na brezogljične vire. Izvolili so vlade, ki so to obljubile. In če je kdo mislil, da bo šlo to brez problemov, je bil neskončen optimist," pravi Rafael Mihalič, profesor na Fakulteti za elektrotehniko. Opozarja, da preprosto ne moremo imeti čistega, brezogljičnega okolja in vseh udobnosti, ki smo jih vajeni.

"Ta sistem, na katerega Evropa gre, bo imel za posledico, da se bo energija tudi podražila, to je pač cena, ki jo moramo plačati," dodaja.

Položnice zaradi teh sprememb verjetno ne bodo nič cenejše, predvideva Mihalič, bo pa lahko denimo industrija svoje stroške prilagodila z nočno proizvodnjo. Nasvet ima tudi za gospodinjstva: "Velike porabnike si ljudje lahko, če želijo nekaj prihraniti, naredijo na časovnik in jih zaženejo ob nižji tarifi. Veliki porabniki, to se ve, to so večinoma doma v gospodinjstvu tiste naprave, ki nekaj ogrevajo: pralni stroj, električni bojler, električna peč."