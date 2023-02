Ob koncu leta 2022 več stečajev in registracij podjetij

V celotnem zadnjem lanskem četrtletju je bilo stečajev v primerjavi s predhodnim četrtletjem več v skoraj vseh dejavnostih, razen trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture in drugih storitev, kjer je število upadlo za 13,2 odstotka oziroma 12 odstotkov.

V primerjavi s tretjim lanskim četrtletjem se je število stečajev najbolj povečalo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 120 odstotkov), industriji (za 64,3 odstotka) ter dejavnosti prometa in skladiščenja (za 43,5 odstotka). V primerjavi z enakim četrtletjem 2021 je število stečajev najizraziteje zraslo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 120 odstotkov).

Število registracij se je v primerjavi z decembrom 2021 povečalo za 1,5 odstotka

Število registracij pravnih enot se je decembra v primerjavi s predhodnim mesecem povečalo za 4,8 odstotka, v primerjavi z decembrom 2021 pa za 1,5 odstotka.

V zadnjem lanskem četrtletju se je v primerjavi s četrtletjem prej povečalo za 2,5 odstotka, v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2021 pa se je zmanjšalo za 1,4 odstotka.

Med vsemi opazovanimi dejavnostmi je bila rast na vseh ravneh najvišja v gradbeništvu; v primerjavi s četrtletjem prej za 13,1 odstotka, z zadnjim četrtletjem 2021 pa za 13,2 odstotka.