Vrtovec: 'Izgradnja drugega tira bo omogočila rast in razvoj Luke Koper'

Podjetje Kolektor CPG je z družbo 2TDK podpisalo pogodbo za glavna gradbena dela na drugem tiru. Ob podpisu so v konzorciju izvajalcev, ki ga poleg Kolektorja sestavljata še dva turška partnerja, tudi uradno potrdili namero izgradnje enega odseka trenutno največjega in najzahtevnejšega infrastrukturnega projekta pri nas, ki je vreden več kot 224 milijonov evrov. Ob tem so poudarili tudi pomen projekta za slovensko gospodarstvo in gradbeništvo.

Danes sta generalni direktor družbe 2TDK Pavle Hevka in direktor družbe Iztok Černoša z direktorjem KolektorjaKristjanom Mugerlijempodpisala pogodbo za glavna gradbena dela na drugem tiru železniške proge Divača–Koper na odseku Črni Kal–Koper. Gradnja odseka predvideva izgradnjo šestih predorov v skupni dolžni 7,7 kilometra ter viaduktov Gabrovica in Vinjan. Podpisa se je udeležil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je v nagovoru poudaril pomen izgradnje drugega tira za slovensko gospodarstvo, razvoj koprskega pristanišča in logistike ter okolje. "S širitvijo lastnih zmogljivosti moramo v prihodnosti čim več blagovnih tokov usmeriti k sebi ter na ta način v največji možni meri izkoristiti izjemno primerjalno prednost našega gospodarstva–lasten izhod na morje. Izgradnja drugega tira bo s povečanjem kapacitet in varnosti ter skrajšanjem voznih časov omogočila rast in razvoj Luke Koper," je dejal. Spomnil je tudi, da je v lanskem letu kar 59 odstotkov vsega blaga, ki prihaja v koprsko pristanišče ali ga zapušča, potovalo po tirih. "Dokler bom na položaju ministra za infrastrukturo, bom naredil vse, kar je v moji moči, da bo milijardo evrov vreden projekt voden transparentno in da bo vsak evro dvakrat obrnjen. Da ne bo prišlo do nobenih preplačil," je ob tem še zagotovil minister. Vlada je sicer na podlagi dejstva, da je najcenejši ponudnik za oba odseka dal za približno 70 milijonov evrov nižjo ponudbo od limitirane vrednosti, sprejela informacijo, da družba 2TDK pripravi novelacijo investicijskega programa."Zato bo v prihodnje sleherno spremembo v vrednosti morala potrjevati tudi slovenska vlada. S tem bomo zagotovili, da bo izvajalec vsa dela izvedel v skladu z dogovorjeno ceno," je še dejal Vrtovec. Kolektor: Dela bodo izvedena strokovno, kvalitetno in natančno Direktor Kolektorja je izrazil zadovoljstvo s tem, da bodo sodelovali pri projektu, ki velja za trenutno največji in najzahtevnejši infrastrukturni projekt pri nas."Že sama izbira kaže, da nas prepoznavajo kot sposobne in zanesljive partnerje, in prepričani smo, da bomo z vrhunsko izvedenimi deli ta sloves še utrdili,"je povedal. Zaradi geološke sestave tal je v primerjavi s prvim odsekom ta del strokovno zahtevnejši, a predstavniki Kolektorja zagotavljajo, da bodo dela izvedena strokovno, kvalitetno in natančno. Mugerli je še dodal, da ima projekt velik pomen tudi za slovensko gospodarstvo. "Izvedba projekta v takšnem obsegu in s slovenskim izvajalcem kot vodilnim partnerjem v konzorciju ne bo le pripomogla k izhodu slovenskega gospodarstva iz krize po pandemiji, ampak bo vsem deležnikom pri gradnji prinesla znanje, izkušnje in reference za nadaljnje projekte," je prepričan. Projekt bo spremljala tudi visoka stopnja digitalizacije, s katero bodo zasledovali predvsem sledljivost procesov, materialov in dokumentov ter zagotavljali preglednost izvedenih del. Slovensko podjetje projekta ne bo podpiralo le z gradbenimi deli, temveč tudi organizacijsko in logistično. Pri izgradnji pa bosta sodelovali tudi dve turški podjetji. "Posebej smo ponosni, da smo del tako pomembnega infrastrukturnega projekta, ki bo prispeval k razvoju Slovenije,"je povedal generalni direktor podjetja Yapi Merkezi, Aslan Uzun. Medtem pa je Muzaffer Özdemir, generalni direktor drugega turškega podjetja, Özaltin,poudaril, da bodo posebno pozornost namenjali kvaliteti gradnje, varovanju okolja ter varnosti in zdravju delavcev pri projektu. Pri izvedbi projekta bo sicer v vlogi podizvajalcev sodelovalo tudi veliko drugih slovenskih gradbenih podjetij. V Kolektorju ocenjujejo, da bo pri izvedbi odseka Črni Kal–Koper delovalo več kot 250 gradbenih strojev, različna gradbena mehanizacija ter najmanj 350 gradbincev in ostalih strokovnjakov.