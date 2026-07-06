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Gospodarstvo

Ob polnoči višje cene nafnih derivatov

Ljubljana, 06. 07. 2026 11.30 pred 1 uro 1 min branja 36

Avtor:
N.V. STA
Točenje goriva

Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za štiri cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra.

Točenje bencina
Točenje bencina
FOTO: Bobo

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

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KOMENTARJI36

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kala 09
06. 07. 2026 12.46
Super cena,samo tako naprej.
Odgovori
+1
1 0
FineFine
06. 07. 2026 12.44
P.S. še vedno so cene pod Janšo nižje, kot pod Golob. Kljub tej podražitvi zdaj. Za približno 15c ceneje.
Odgovori
0 0
FineFine
06. 07. 2026 12.42
Pod Golobom se je vse dražilo nonstop, pa ste bili tiho. Pod Janšo se 1x podraži, pa mislite umret od fejk jeze z namenom manipulacije javnega mnenja. Ste pa res prozorni.
Odgovori
+0
1 1
NoSugar
06. 07. 2026 12.40
Hvala ti Janša.
Odgovori
-1
0 1
Ahil0
06. 07. 2026 12.38
Na borzi cena padla, pri nas ze drugič vladal ne sledi borzi. To se pri prejšnji ni dogajalo. V petek si točno vedel kaj bo v torek.
Odgovori
+3
5 2
FineFine
06. 07. 2026 12.40
Pri prejšnji vladi si točno vedel, da bo bencin šel gor ja. Pa če je borza šla gor ali dol.
Odgovori
+1
1 0
street45
06. 07. 2026 12.36
A niste še nedolgo nazaj nekateri kričali "Hvala Janša"? Mam občutek, da je trenutno malo zmede med temi pristaši.
Odgovori
+4
5 1
enapi
06. 07. 2026 12.30
Lopovi, lopovi
Odgovori
+6
7 1
FineFine
06. 07. 2026 12.43
Prej nisi tega kričal, ko so bili tvoji na oblasti
Odgovori
+0
1 1
StariVolki
06. 07. 2026 12.14
Kje je imenovani Stefanović iz staranke Lažnica, ki sem ga volil kjer je delal na tabli kalkulacije, da je bencin lahko maksimalno nekaj čez 1 eur.
Odgovori
+10
12 2
NeXadileC
06. 07. 2026 12.11
Zakaj višje, če na svetovnih trgih občutno padajo?
Odgovori
+15
17 2
Franček
06. 07. 2026 12.35
Vračanje uslug svojim.
Odgovori
+2
3 1
progresivnidaveknastanovanja
06. 07. 2026 12.11
vojne konec, cena nafte pada pr nas jo pa zvišuje vlada...rabijo večje marže za širjenje JU
Odgovori
+12
13 1
anko46
06. 07. 2026 12.08
Zanimivo.. povsod cene padajo, pri nas pa višamo. Hvala vlada lopov in vašim obljubam o nižjih cenah
Odgovori
+15
17 2
mmihi
06. 07. 2026 12.22
Vas boli 😁😁😁 Zakaj ste ga pa volili
Odgovori
+3
5 2
Pa kaj
06. 07. 2026 12.05
koalicija normalnosti😂
Odgovori
+6
9 3
IskraLJ
06. 07. 2026 12.04
A niso JJ, Logar in kamerati rekli, da so bodo borili proti korupciji, da bodo nižali cene in Slovenijo spravli nazaj v normalen tek?!!? In kaj je zdaj, kje so...
Odgovori
+13
16 3
luksi123
06. 07. 2026 12.03
Cena nafte sicer na svetovnih trgih pada, ampak pri nas pa raste. Znana zgodbe s strani prejšnje vlade, sem pa rahlo razočaran, da se še kar nadaljuje...
Odgovori
+15
16 1
wsharky
06. 07. 2026 12.01
hvala vladi Arestanta Janše, Stevo in njegovi glasovi stanejo
Odgovori
+15
19 4
FineFine
06. 07. 2026 12.42
40 minut komentar, pa že 17 lajkov. Metelkova dela heh
Odgovori
+1
1 0
supergigi
06. 07. 2026 12.01
Cena nafte pada, pri nas pa gredo cene bencina navzgor. Zgleda, da bi nekateri radi, da bi cene kar za vedno ostale visoke.
Odgovori
+17
18 1
recareca
06. 07. 2026 11.59
Cena nafte na svetovnem trgu od 11.6. praktično konstantno pada, naši pa dražijo tako nafto kot bencin. Nateguni.
Odgovori
+20
21 1
barjan?ek1
06. 07. 2026 11.57
No desni, glejte kaj ste izvolili. Malho je treba napolniti za koruptivne rabote
Odgovori
+14
18 4
barjan?ek1
06. 07. 2026 11.55
Je treba družini Južna plačati ceh za rabote pred volitvami a ne JJ in Stevo
Odgovori
+18
22 4
huperz
06. 07. 2026 11.52
Tisti ki so čez prejšnjo vlado tulili, mi naj povedo kaj je zdaj boljš ? Ne zagovarjam prejšnje, sam res bi rad slišal.
Odgovori
+12
18 6
boslo
06. 07. 2026 11.56
Popolnoma nič. Nikoli ni bilo drugače, vsi so nas kradli
Odgovori
+9
12 3
FineFine
06. 07. 2026 12.43
Zakaj prej nisi jokal, da ni boljše? 4 leta je tolkel po narodu, pa 1x nisi nič čez Goloba rekel.
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0 0
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