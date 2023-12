Ob praznikih z božičnicami med najradodarnejšimi v farmaciji in energetiki

Ljubljanski Lek je medtem v petek zaposlenim nakazal božičnico v višini 1750 evrov bruto, kar je 250 evrov več kot lani. Agencijski sodelavci so božičnico v enaki višini prejeli prek agencije za posredovanje dela. Tudi v tem podjetju se novoletna izplačila s tem ne končajo. S kolektivno pogodbo imajo namreč urejeno še izplačilo za delovno in poslovno uspešnost, ki ga obračunavajo glede na dejanski doprinos zaposlenega in uspešnost družbe, izvedejo pa ga v januarju, so pojasnili.

V Krki bodo zaposleni in agencijski delavci prihodnji teden prejeli božičnico v višini 2174,70 evra bruto, torej v višini zadnje znane povprečne bruto plače in 188 evrov več kot lani. V novomeškem farmacevtu ob tem dvakrat na leto izplačujejo tudi nagrado za poslovno uspešnost; za prvo polletje so bili delavci že nagrajeni, za drugo polletje pa bodo v družbi znesek nagrade izračunali na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov, če bodo cilji doseženi, bo izplačan v začetku naslednjega leta.

Tudi Pošta Slovenije je zaposlenim, ki so nedavno zaradi nezadovoljstva s plačami, razmerami za delo, odločitvami poslovodstva in socialnim dialogom organizirali protest, v petek izplačala nagrado za poslovno uspešnost v višini 350 evrov bruto. "Letošnje izplačilo poslovne uspešnosti bo za okoli 30 odstotkov višje kot v lanskem letu," so poudarili.

Zaposlene bodo dobro nagradili tudi v energetiki, kjer so podjetja letos prav tako večinoma poslovala zelo dobro. V Gen energiji , krovni družbi skupine Gen , ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj, bodo zaposlenim v decembru izplačali nagrado za poslovno uspešnost v povprečni višini 2101,87 evra bruto na zaposlenega.

V NLB zaposlenim skladno s kolektivno pogodbo lahko izplačujejo nagrade za poslovno uspešnost, a datuma in zneskov za letošnje leto še niso določili. Glede na pričakovane rezultate matične banke pričakujejo, da bo skupna vrednost izplačila za dobrih 20 odstotkov višja kot lani. "Višina ne bo za vse zaposlene enaka, saj bo odvisna od posameznikove delovne uspešnosti v letu 2023 in njegove prisotnosti na delovnem mestu," so še pojasnili.

Dobre volje bodo očitno tudi zaposleni ponekod v zavarovalništvu. V Zavarovalnici Triglav z informacijami o nagradah sicer še ne razpolagajo, v Savi Re pa bodo v skladu s kolektivno pogodbo zaposlenim izplačali plačo iz naslova poslovne uspešnosti, in sicer v dveh delih. V decembru bodo delavcem nakazali polovico zneska na podlagi ocene rezultata poslovnega leta oz. na podlagi doseženega rezultata na dan 30. september, po zaključku poslovnega leta, ko bodo poslovni rezultati potrjeni in revidirani, pa še preostali del. Družba bo zaposlenim izplačala tudi božičnico v višini 1900 evrov bruto.

S tovrstnimi dobrimi novicami poskušajo ozračje razelektriti tudi delodajalci v dejavnosti trgovine, kjer sindikati ob pogajanjih za novo kolektivno pogodbo v luči nizkih plač grozijo s stavko.

V Mercatorju so sklenili izplačati božičnico v višini 240 evrov, vsak zaposleni pa bo v prazničnem času tradicionalno prejel darilni paket. V Tušu bodo zaposlenim izplačali božičnico na Tuš kartico, in sicer v višini 190 evrov neto.

Na vrednostnih karticah so božičnice v višini 400 evrov bruto v petek pričakale tudi zaposlene v Lidlu. Del poslovne uspešnosti so sicer Lidlovi delavci prejeli že marca. Skupaj so tako iz naslova poslovne uspešnosti prejeli 750 evrov bruto, kar je 19 odstotkov več kot lani. V drugem velikem diskontnem trgovcu Hofer so letošnjo božičnico določili pri 300 evrih bruto.

Božičnice izplačujejo tudi nekatera velika podjetja v drugih panogah. V Hisense Europe, pod okrilje katerega sodi proizvajalec bele tehnike Gorenje, so božičnico postavili pri 850 evrih bruto, kar je enako kot lani. Uprava in direktorji je ne bodo prejeli.

Še večje zneske so zaposlenim namenili v nekaterih podjetjih v avtomobilski industriji. V Emil Frey, ki v Sloveniji zastopa več uveljavljenih avtomobilskih znamk, so se odločili za božičnice v višini 2000 evrov, z novim letom pa bodo delavcem vnovič zvišali tudi plače, in sicer za 3,5 odstotka, so napovedali.

V Hidrii, ki prav tako deluje predvsem na področju avtomobilske industrije, bodo ob koncu leta zaposlenim skladno s kolektivno pogodbo izplačali nagrade za poslovno uspešnost, pri čemer bo višina nagrade znašala 45 odstotkov povprečnega izplačila zaposlenemu v zadnjih 12 mesecih.

Z novembrsko plačo so letno nagrado v višini 1000 evrov bruto oziroma 779 evrov neto prejeli tudi zaposleni v proizvajalcu pnevmatik Goodyear Slovenija. Letna nagrada je tudi pri njih vezana na doseganje poslovnih rezultatov.

V ponedeljek lahko priliv na svoje račune pričakujejo še zaposleni v proizvajalcu baterij Tab. Obeta se jim božičnica v vrednosti 1000 evrov bruto.

Med podjetji v drugih panogah po radodarnosti izstopa proizvajalec nizko energijskih montažnih hiš Lumar, ki je za januar napovedal izplačilo nagrade za poslovno uspešnost v višini 2170 evrov bruto. S tem je nagrado glede na predhodno leto zvišal za 31,5 odstotka.

Medtem pa odločitve o poslovni uspešnosti oz. božičnici še niso sprejeli v Slovenskih železnicah, pa v Luki Koper in v logistu Intereuropa, kjer čakajo na oceno poslovanja v letošnjem letu, prav tako ne v proizvajalcu primarnega aluminija in aluminijevih zlitin Talum, v predelovalcu aluminija Impol, v metalurško-kemičnem podjetju Cinkarna Celje in družbi BSH Hišni aparati.

Izplačila z naslova uspešnosti poslovanja so v zadnjih letih davčno razbremenjena. Od njih se plačajo prispevki za socialno varnost, znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100 odstotkov povprečne plače tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Zadnji podatek o povprečni bruto plači se nanaša na september, ko je po izračunih statistikov znašala 2174,70 evra.