Ob visokih cenah goriva podražitve napovedujejo tudi prevozniki

Novo vlado čaka velik izziv - podivjane cene bencina in dizla. Cene pogonskih goriv v Sloveniji so dosegle najvišjo vrednost doslej. Liter bencina je od nedelje dražji za 10, liter dizla pa za kar 30 centov. Za 50 litrski rezervoar dizla, za katerega smo še v soboto plačali 77 evrov, je treba po novem odšteti več kot 90 evrov. Na črpalkah ob avtocestah pa so cene še višje. To je nevzdržno, so ostri prevozniki. Če ne gre drugače, bodo tudi sami podražili prevoze, s tem pa bo dražje tudi naše življenje. Dražilo se bo vse - od hrane do surovin in ostalega. Kako je v tujini in kaj čaka naše državljane?

