Naval na Obalo, terme in Posočje. Koliko si družina sploh lahko privošči za bone?

Cene tukaj so sicer prilagodili povpraševanju, a niso bistveno spremenjene. "Recimo vikend paket od petka do nedelje; dva odrasla, dva otroka v hotelu. Celo nekaj več v apartmajskih hiškah," j e povedala Mokrovič Pogačarjeva.

Čeprav skoraj brez tujih turistov so v Čatežkih termah z obiskom zadovoljni. "Z uvedbo turističnih bonov se premikajo zadeve. Mi smo ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil seveda polni," pravi Alenka Mokrovič Pogačar iz Term Čatež. Nekateri obiskovalci term so bili nad številom turistov presenečeni.

Meri Mavrič z Belice turizma pravi, da ljudje prihajajo z vseh koncev Slovenije. Ponudnica namestitev v Brdih še dodaja, da lahko pri njih štiričlanska družina z boni v povprečju spi trikrat. Obisk domačih gostov, ki so zamenjali tradicionalne Nemce, Francoze, Belgijce, pa je več kot dober. "Julij in avgust je glavnina že zasedena. Tudi september je že precej poln, zato upamo, da bodo prišli tudi kasneje oktobra, novembra,"pravi Mavričeva.

Na Obali so Slovenci unovčili kar četrtino oziroma 37 tisoč od vseh doslej porabljenih bonov. "Na primeru štiričlanske družine, kjer sta oba otroka stara do 12 let, lahko za vrednost bonov celotne družine pri nas bivajo dve, tri ali celo štiri nočitve v poznem jesenskem obdobju,"je povedala Lana Švab iz Lifeclass hotelov.

Obala, toplice, Gorenjska, Posočje so trenutno najbolj priljubljene destinacije. Ne glede na to, da v večini hotelskih namestitev lahko bivamo le dva ali tri dni, pa so do konca počitnic ti kraji že zapolnjeni.