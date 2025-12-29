Pred koncem leta občutna pocenitev bencina in dizla

Za liter bencina bo ob nespremenjeni trošarini na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,381 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,433 evra na liter), pri 50 litrih to znese 69,05 evra.

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini znašal 1,407 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,449 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 70,35 evra.

Cenejše bo tudi kurilno olje. Za liter kurilnega olja bo treba plačati 1,008 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,049 evra na liter), razlika je 4,1 centa.