Gospodarstvo

Pred koncem leta občutna pocenitev bencina in dizla

Ljubljana, 29. 12. 2025 20.41 pred 24 minutami 1 min branja 9

Avtor:
N.L.
Avto z lučkami

S torkom se bosta občutno pocenila bencin in dizel. Liter bencina bo po novem stal 1,381 evra na liter in bo cenejši za 5,2 centa, liter dizla pa bo stal 1,407 evra na liter, kar pomeni, da bo liter cenejši za 4,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do vključno 12. januarja.

Za liter bencina bo ob nespremenjeni trošarini na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,381 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,433 evra na liter), pri 50 litrih to znese 69,05 evra.

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini znašal 1,407 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,449 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 70,35 evra.

Cenejše bo tudi kurilno olje. Za liter kurilnega olja bo treba plačati 1,008 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,049 evra na liter), razlika je 4,1 centa.

cene bencin dizel

Po zlatu in srebru zdaj še baker: z najvišjo ceno v zadnjih 15 letih

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
29. 12. 2025 21.07
dejmo se skregat :)
Odgovori
0 0
ptuj.si
29. 12. 2025 21.07
Pričakovano, tako se umetno zniža inflacija.
Odgovori
+1
1 0
Malo_sutra
29. 12. 2025 21.04
Zakon, lahko dvignem tempomat na 115.
Odgovori
+1
1 0
neodvisen
29. 12. 2025 21.01
Je bilo za pričakovati. Cene bodo še padle pred volitvami. Ta golob je postav pravi angel. Z našim denarjem, ki si ga minister sposoja po svetu, dela kot svinja s kurbusom. Ve, da se ne bo več ukvarjal s tem.
Odgovori
+0
1 1
Hud Robin
29. 12. 2025 21.00
Običajno novoletno darilo.
Odgovori
+1
2 1
EU Dig. Cenzura
29. 12. 2025 20.57
predvolilni bomboncek! Le kaj bomo se dobili do volitev. Po volitvah pa kdorkoli bo nam bo podrazil nazaj vse. Pa se nepremicninski davek bodo spet poskusali uvesti!
Odgovori
+1
3 2
2mt8
29. 12. 2025 20.56
Če Golob ceno spusti na 0,5€ na liter spusti, bo mogoče spet izvoljen. Poudarjam: Mogoče!
Odgovori
+1
3 2
enapi
29. 12. 2025 20.55
Vlada 💪💪💪💪
Odgovori
+2
3 1
landrick landrick
29. 12. 2025 20.50
Golob spet statistiko prerihtuje... Ta vlada je namazana z vsemi mogočimi žavbami.... Seveda čim manjša inflacija mora biti konec leta! Upokojence bo spet okoli prenesel! Najbolj manipulativna in najslabša vlada vseh časov. Upokojenci odnesite ga smetišče, ko bodo volitve! Nikoli več narciska!
Odgovori
+0
5 5
bibaleze
