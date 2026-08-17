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Gospodarstvo

Občutna podražitev goriv: višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Ljubljana , 17. 08. 2026 12.22 pred 36 minutami 2 min branja 107

Avtor:
A.K.
Bencinska črpalka

Potem ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,582 evra za liter (cena pred spremembo 1,519 evra za liter), pri 50-ih litrih to znese 79,10 evra. 

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,857 evra za liter (cena pred spremembo 1,753 evra za liter), kar pri 50-ih litrih znese 92,85 evra. 

Točenje bencina
Točenje bencina
FOTO: Bobo

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,470 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,356 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.470 evrov (brez prevoza). 

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Po navedbah ministrstva se bodo cene omenjenih naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.

bencin dizel goriva

Nemška podjetja zaradi uporabe umetne inteligence pričakujejo nižanje plač

24ur.com Od torka nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja
24ur.com Bencin in dizel od torka naprej dražja
24ur.com Bencin in dizel cenejša
24ur.com Bencin in kurilno olje cenejša, dizel malenkost dražji
24ur.com Bencin, dizel in kurilno olje dražji
24ur.com Ob polnoči višje cene nafnih derivatov
24ur.com Opolnoči podražitev naftnih derivatov
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KOMENTARJI107

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Lux_43
17. 08. 2026 13.23
KGZ pa obrtne zbornice se vam smejijo, ker so zaradi propagande zdej dobili mega dobre stolčke za naš denar. Sem rekel, da je prihodek od porabe nafte zmerja mega prioriteta polnenja proračuna.Tako da, tu so tudi svoja pravila, postavljena s strani EU ane. Sej bojo samo cene energentov pretvorili v cene končnih proizvodov, kje je problem? Če novinarji ne dramirajo, je mir. Tako da...
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0 0
devote
17. 08. 2026 13.23
Katastrofa je tole od vodenja drzave... Drag osnovni energent je pokop za drzavo. Dizel , ki poganja celo gospodarstvo drazji kot bencin za 27 centov!!! Vsaka pametna vlada bi uravnotezila razliko tako, da bi bolj podrazila bencin in zmanjsala pritisk na ceno dizla. Pa saj to bo slo vse v cenovno spiralo...kaj mislis vlada, da gospodarstvo jemlje iz lufta, da lahko kupuje prekomerno obdavceni dizel samo za to , da vzdrzuje na stotisoce lenuhov po sociali in javnem sektorju. Prelozilo se bo naprej po verigi in jutri bo vse drazje in gospodarstvo bo manj konkurencno. Stevanovic takoj v Rusijo, kaj cakas!!!!
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0 0
royayers
17. 08. 2026 13.22
vojno v ukrajini in hlapčevstvo izraelu za nadaljevanje vojnih zločinov je treba nekako plačat. hvala janesz, s tabo do bridkega oonca v boj!
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+1
1 0
Delavec_Slo
17. 08. 2026 13.21
ZVIŠANJE PLAČ JAVNIM USLUŽBENCEM JE TREBA FINANCIRAT!
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+2
2 0
Kameleon Kiddo
17. 08. 2026 13.23
To sam sebe tolažiš? Sej bo...
Odgovori
0 0
Julijann
17. 08. 2026 13.20
V čem je že smisel tega dvigovanja in spuščanja cene?
Odgovori
0 0
grumf
17. 08. 2026 13.18
Ma, Janez, na 2.5€ loh daš pa kmetov še nau na ulicah.. maš to..
Odgovori
+4
4 0
yolli
17. 08. 2026 13.18
Na Primorskem so čerpalke povne Italjanov pri njih je gorivo po 2€ 95 in po 2.1€ dizel
Odgovori
-1
2 3
televizija2000
17. 08. 2026 13.16
pa avtoprevozniki...
Odgovori
+3
3 0
dron
17. 08. 2026 13.16
Sektaši požrejo vsak drek, kateri jim servira šef Janez...
Odgovori
+6
6 0
Fluxx
17. 08. 2026 13.15
Janez ma to. Sam se Fajonko finišira pol pa akcija in bo zrihtal cene kot je obljubil
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+5
5 0
Tovariš Balki
17. 08. 2026 13.14
Baje bo stevo plačal vsem...pa to
Odgovori
+6
6 0
jugatneme
17. 08. 2026 13.21
Dizel ali benzin?
Odgovori
0 0
televizija2000
17. 08. 2026 13.14
Kje ste kmetje, obrtniki, podjetniki, GZS ? Aja ta pravi so na oblasti....sram vas bodi.
Odgovori
+4
5 1
Delavec_Slo
17. 08. 2026 13.19
GZS ne ve zakaj hodi v službo- po plačo- vse ostalo nič od nič!
Odgovori
0 0
Julijann
17. 08. 2026 13.20
Vsi ti že tako dobijo gorivo po drugi, nižji ceni.
Odgovori
0 0
kovanec123
17. 08. 2026 13.14
Kje ste zdaj sds, prej je bil Golob vedno kriv za dvig derivatov
Odgovori
+4
4 0
Artechh
17. 08. 2026 13.18
Cena pride iz trga ki se ga regulira z sirso politiko. En od vecjih razlogov za cene so sankcije proti rusiji. Kdor podpora sankcije podpira visje cene. Tle sploh nima veze a so sankcije opravicene ali ne, sam to je posledica sankcij.
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+0
1 1
TamauPaTapriden
17. 08. 2026 13.22
Cena pride večinoma od davkov.
Odgovori
0 0
suleol
17. 08. 2026 13.14
same dobre novice od rent sluzbenih avtov do goriv, verjetno spet golob kriv
Odgovori
+3
3 0
ArkaMast
17. 08. 2026 13.13
Trump, Natanjahu in Janša..... hvala za dražje gorivo.
Odgovori
+4
4 0
wsharky
17. 08. 2026 13.12
hvala vladi arestanta Janše, še posebej pa g. 5.000 eur Stevotu, ki je omogočil vlado arestanta Janše
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+5
6 1
Heprk
17. 08. 2026 13.11
Stevo prevara se zahvaljuje za vase glasove. obljubljenih 1eur je bilo overjenoh tako da se j8h ni treba drzati. pomembno je gazdam tajkunom vrniti
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+4
5 1
bos.lo
17. 08. 2026 13.10
tipični janšizem...draginja...puf na puf...in korupcija s kriminalom...
Odgovori
+6
7 1
tinko888
17. 08. 2026 13.10
Ovčice sledite svojemu pastirju. U nedeljo pa še k maši donirat nekaj denarja. Sigurno vam bo v ponedeljek lažje k se boste olajšali...
Odgovori
+10
11 1
flojdi
17. 08. 2026 13.09
..pri vodi je popis in obračun na pol leta.????zakaj ...in koga...se kle mece u luft vsake 14dni...al teden;sj ne vem k me ne zanima..
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+1
2 1
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