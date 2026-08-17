Občutna podražitev goriv: višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,857 evra za liter (cena pred spremembo 1,753 evra za liter), kar pri 50-ih litrih znese 92,85 evra.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,582 evra za liter (cena pred spremembo 1,519 evra za liter), pri 50-ih litrih to znese 79,10 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,470 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,356 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.470 evrov (brez prevoza).

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Po navedbah ministrstva se bodo cene omenjenih naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.