Občutno znižanje cen goriv: bencin bo cenejši za 2,6, dizel za 6,4 centa

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,544 evra na liter (pred spremembo 1,608 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 77,2 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,11577 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,132 evra na liter (pred spremembo 1,195 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.132 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.