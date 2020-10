Po predlogu novega zakona obdavčitev motornih vozil ne bo več odvisna od prodajne cene, pač pa se bodo upoštevale le okoljske komponente, kot so vrsta goriva, izpust ogljikovega dioksida ali emisijski standard. Z obdavčevanjem motornih vozil je namreč mogoče vplivati na ravnanje kupcev motornih vozil, tako da se zaradi ugodnejše obdavčitve odločajo za nakup okolju prijaznejših in čistejših vozil, pojasnjujejo na ministrstvu.

V tem smislu v novem zakonu tudi ne bo več zapisanega dodatnega davka na motorna vozila, ki je bil za vozila s prostornino motorja nad 2,5 litra uveden sredi leta 2012. Takšna luksuzna vozila so namreč lastniki vse pogosteje registrirali v tujini, to pa je imelo negativne posledice za državni proračun. Za vsa vozila bo tako določen enotni davek, s čimer se prenavlja tudi lestvica za odmero davka.

Na ministrstvu za finance so osnutek novega zakona o davku na motorna vozila objavili sredi januarja, ko so poudarili bistveno poenostavitev postopkov, tako za kupce motornih vozil kot za Finančno upravo RS (Furs) in ostale vpletene državne organe. Za vlaganje napovedi za odmero davka ter uveljavljanje oprostitev in vračil davka je namreč predvidena uporaba Fursovega informacijskega sistema eDavki.

Pričakovati je, da bo vlada s postopkom sprejemanja novega zakona pohitela. Konec leta 2020 se namreč izteče zdaj veljavno prehodno obdobje, v katerem veljata dva različna preskusna postopka za merjenje izpusta ogljikovega dioksida in porabe goriva. Od 1. januarja 2021 bo za nova vozila veljala le še novejša od obeh metodologij, medtem ko bodo rabljena še vedno opremljena s podatki na podlagi starejše metodologije. To bi lahko z vidika obdavčitve vozil pomenilo neenako obravnavo.