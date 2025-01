Obdobje poceni ruskega plina za Evropo je končano

Gazprom je danes po poročanju ruske tiskovne agencije Tass res sporočil, da je zaradi ukrajinske nepripravljenosti za podaljšanje dogovora ustavil tranzit plina ob 6. uri po srednjeevropskem času. Posledično se je ustavil tranzit plina na Slovaško, v Moldavijo in do neke mere tudi na Madžarsko. S tem se je, kot piše britanski BBC , končalo obdobje poceni ruskega plina v EU.

Zmanjševanje odvisnosti od ruskega plina

Leta 2021, leto pred začetkom ruske agresije v Ukrajini, je ruski plin predstavljal več kot 40 odstotkov uvoza plina v EU. Zaradi invazije na Ukrajino je večina evropskih držav zmanjšala svojo odvisnost od ruskega plina - ta je tako lani predstavljal manj kot deset odstotkov uvoza plina v EU.

So pa od ruskega plina še vedno v veliki meri zaradi zemljepisnih in političnih razlogov odvisne nekatere članice EU iz srednje in vzhodne Evrope. Članici EU in Nata Madžarska in Slovaška sta denimo kljub vsemu ohranili tesne stike z Moskvo.