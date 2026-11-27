Pri 50 litrih bencina bi tako vozniki od torka prihranili 95 centov, pri enaki količini dizla pa 3,7 evra. Pri nakupu 1000 litrov kurilnega olja bi bil prihranek 74 evrov.

Za liter 95-oktanskega bencina naj bi bilo treba po izračunih portala Napovedgoriv.si od torka odšteti 1,394 evra, za liter dizla 1,664 evra in za liter kurilnega olja 1,287 evra.

Čeprav so finančni ministri EU sicer nedavno potrdili možnost, da lahko Slovenija v obdobju šestih mesecev zniža trošarine za bencin in dizel pod najnižjo evropsko raven, pa vlada ob zadnjih pocenitvah trošarin ni spreminjala. Po pojasnilih finančnega ministra Andreja Širclja bo namreč država trošarine prilagajala glede na gibanje cen naftnih derivatov na trgu, cene pogonskih goriv v okoliških državah in glede na cilj ohranjanja vzdržnih javnih financ.

Dodatne posege v trošarine je tako pričakovati v primeru vnovične zaostritve na trgu nafte oz. naftnih derivatov, kjer je v zadnjem času prišlo do umiritve cen.

Cene naftnih derivatov se sicer po navedbah pristojnih izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.