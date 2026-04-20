Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Obeta se nam pocenitev goriv, koliko bo treba odšteti?

Ljubljana, 20. 04. 2026 13.30 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
N.V.
Točenje goriva

Kot je bilo napovedano, se bodo jutri cene pogonskih goriv znižale. Za liter bencina bomo tako po od jutri, 21.aprila pa do vključno 28. aprila, odšteli 1,605 evra, 1,736 evra za liter dizelskega goriva in 1,1386 evra za liter kurilnega olja.

Za liter 95-oktanskega bencina bo sedaj, ob nespremenjeni trošarini, na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,605 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,620 evra na liter).

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za NMB 95 potrebno plačati okoli 1,772 evra na liter.

Točenje goriva
Točenje goriva
FOTO: Bobo

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,736 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,822 evra na liter). Če ne bi regulirali cen, bi cena dizla znašala 1,919 evra na liter.

Pocenilo se bo tudi kurilno olje, sedaj bo znašalo 1,386 evra na liter.

gorivo pocenitev bencin dizel

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Greznica
20. 04. 2026 15.10
Ivan bo vse zrihtal on zna on zmore on ma veze :)
Odgovori
+1
1 0
Razsuti Tovor
20. 04. 2026 14.52
In ko bo desnica, ki ima sponzorja v Petrolu, prevzela oblast, bo sprostila cene gotriv.
Odgovori
-1
0 1
Špica
20. 04. 2026 15.01
to bo ja🙆
Odgovori
+1
1 0
Mr Nobady
20. 04. 2026 14.37
Ja šit, socialna pa je že danes nakazana. Tank mam prazen, zdaj pa ne vem če naj počakam do jutra da bom teh 40 centov prišparal...
Odgovori
+0
2 2
123soba
20. 04. 2026 14.34
Sama mafija. Dnevno gredo pa milijarde v žepe posameznikov. Tudi Petrol je med njimi in južna, ki je z našim denarjem kupoval delnice petrola, namesto da bi čistil struge....
Odgovori
-1
1 2
suleol
20. 04. 2026 14.27
jutri se lahko podrazi pred pocenitvijo spet ke zaprta ozina haha
Odgovori
-2
0 2
Rožle Patriot
20. 04. 2026 14.11
"Svoboda" izgublja in gre že na bolje .. !
Odgovori
+0
5 5
brainiac007
20. 04. 2026 14.19
To je še delovanje Golobove vlade ki še trenutno vlada. potem bomo pa videli. Jnaša še čaka kaj se bo zgodilo v Iranu. Potem se bo pa odločil
Odgovori
+3
3 0
suleol
20. 04. 2026 14.28
bbomo vidl kmal ce ne pa spet nagnat gargamela
Odgovori
+2
2 0
Malo_sutra
20. 04. 2026 14.06
Kako večina vozi je tole še prepoceni.
Odgovori
+1
4 3
alpheca 1
20. 04. 2026 13.52
napacno ste navedli ceno Kurilnega olja 1.1368 bi bilo lepo
Odgovori
+4
5 1
Artechh
20. 04. 2026 13.49
Tole z regulacija je tedenska doza propagande
Odgovori
-1
5 6
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641