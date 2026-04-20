Obeta se nam pocenitev goriv, koliko bo treba odšteti?

Za liter 95-oktanskega bencina bo sedaj, ob nespremenjeni trošarini, na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,605 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,620 evra na liter).
Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za NMB 95 potrebno plačati okoli 1,772 evra na liter.
Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,736 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,822 evra na liter). Če ne bi regulirali cen, bi cena dizla znašala 1,919 evra na liter.
Pocenilo se bo tudi kurilno olje, sedaj bo znašalo 1,386 evra na liter.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.