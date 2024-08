Pred nami pocenitev goriva, koliko bo potrebno odšteti?

Tudi liter dizla bo cenejši, in sicer bo znašal 1,519 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,528 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 75,95 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi liter dizla znašal okoli 1,557 evra na liter.

V novem obdobju, bo za liter kurilnega olja potrebno plačati 1,125 evra na liter, pred tem je cena znašala 1,146 evra na dizel. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1125 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,222 evra na liter. Potrošnik bi torej za nakup 1000 litrov plačal 1222 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov.

Kot so sporočili z ministrstva za okolje, so marže trgovcev v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu pa se oblikujejo prosto.