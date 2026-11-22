Po oceni Financ bo v torek bencin na črpalkah izven avtocest dosegel najnižjo vrednost po letošnjem februarju. Za liter 95-oktanskega bencina bomo morali tako po njihovih izračunih plačati približno tri cente manj oz. 1,415 evra. Februarja letos smo morali sicer za liter odšteti 1,411 evra.

Še nekoliko izrazitejša pocenitev se obeta pri točenju dizla izven avtocest. Liter dizla naj bi bil cenejši za nekaj več kot pet centov, in sicer naj bi od torka dalje stal nekaj manj kot 1,75 evra.

Za približno pet centov pa naj bi se znižala tudi cena kurilnega olja – na okoli 1,37 evra za liter. Vse napovedi sicer veljajo ob predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin.

K novi pocenitvi prispeva predvsem zniževanje cen nafte na svetovnih trgih, poroča portal. Sod severnomorske nafte brent je petkovo trgovanje končal pri 92,57 dolarja, kar je 3,4 odstotka manj kot teden prej. Na pocenitev vpliva predvsem okrepljen izvoz nafte z Bližnjega vzhoda, zaradi katerega trgovci pričakujejo večjo ponudbo.

Vendar pa pocenitev za slovenske voznike nekoliko blaži šibkejši evro, ki je bil v minulem tednu v povprečju vreden 1,099 dolarja, kar je 1,3 odstotka manj kot teden pred tem. Ker so veleprodajne cene goriv izražene v dolarjih, šibkejša evropska valuta zmanjšuje učinek padanja cen nafte.