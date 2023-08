Obeta se opazna podražitev dizla, cena bencina skoraj nespremenjena

Obetajo se podražitve pogonskih goriv, predvsem dizla. V zadnjem mesecu in pol se je namreč na mednarodnih trgih močno dvignila cena nafte, medtem ko so vrednosti skoraj nespremenjene. Zaradi praznikov in dneva solidarnosti se bodo cene tokrat spremenile v četrtek in ne torek, kot po navadi.

icon-expand Točenje goriva FOTO: Bobo V naslednjem tednu se bodo znova spremenile cene pogonskih goriv na bencinskih postajah izven avtocestnih postajališč. Pri časniku Finance so vnovič pripravili napoved spremembe v cenah, glede na izračune se nam obetajo podražitve. Sploh, če vlada ne bo znižala trošarin. Od začetka leta je namreč že večkrat posegla v trošarine, z nižanjem cen goriva na mediteranskih trgih se je ta zviševala. Pred dvema mesecema se je vlada po visokih pocenitvah goriv na trgih odločila znova obračunavati dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, s tem pa znova preprečila občutno nižanje cen. Napovedi za četrtek: bencin skoraj nespremenjen, dizel opazno dražji Precej bi se lahko v tem primeru podražil dizel, saj je cena nafte na mediteranskih trgih ubrala precej drugačno pot od bencin, kjer vrednosti ostajajo skoraj nespremenjene. Po seriji dvigov trošarina za dizel znaša 0,45513 evra na liter, trošarina za bencin pa 0,43025 evra na liter. Če ob višjih cenah nafte upoštevamo še gibanje evra, se nam obeta podražitev za devet centov na liter. V primeru, da napovedi držijo, bo treba s četrtkom za liter dizelskega goriva odšteti 1,65 evra. Za 50-litrski rezervoar bi bilo tako treba odšteti 4,6 evra več, kot sedaj. Pa bencin? Kot že omenjeno, spremembe v cenah bencina niso tako izrazite. Tudi predvidena podražitev je tako precej nižja. S četrtkom naj bi se cena bencina na postajališčih izven avtocest s 1,511 evra na liter spremenila na 1,52 evra na liter. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste, pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.