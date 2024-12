Obeta se pocenitev bencina, dizla in kurilnega olja

Kot so sporočili na spletni strani državne uprave, bo za liter neosvinčenega motornega bencina ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49693 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocestnega križa, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,490 evra na liter. Pred spremembo je bila 1,493 evra na liter. Pri 50 litrih to znese 74,50 evra. Liter dizla bo izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,544 evra na liter. Cena dizla pred spremembo pa je 1,561 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 77,20 evra.

Za liter kurilnega olja pa bo ob nespremenjeni trošarini v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,138 evra na liter. Cena pred spremembo je znašala 1,159 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1138 evrov brez prevoza. Kot so še zapisali na spletni strani državne uprave, bi po njihovi oceni, če cen ne bi regulirali, bilo treba odšteti okoli 1,242 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1242 evrov.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno uredbo izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste, pa določa uredba o kategorizaciji državnih cest.

"Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar–evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje," so še zapisali.