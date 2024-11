Obeta se pocenitev bencina in podražitev dizla

Cene bodo veljale do vključno 2. decembra, je danes objavilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,520 evra, dizel okoli 1,580 evra in kurilno olje okoli 1,234 evra na liter.

Vlada trošarin ni spreminjala. Nespremenjene ostajajo tudi najvišje dovoljene marže, ki lahko zunaj območja avtocest in hitrih cest znašajo največ 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina, 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.