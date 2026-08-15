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Gospodarstvo

Obeta se podražitev cen goriva

Ljubljana, 15. 08. 2026 15.23 pred 3 urami 2 min branja 191

Avtor:
STA M.V.
Točenje bencina

Po občutni pocenitvi v prejšnjem tednu se bo smer reguliranih cen goriv obrnila. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bo v torek bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje podražili.

Po osrednji oceni časnika Finance in ob nespremenjenih dajatvah bi se lahko liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot pet centov. Bencin trenutno stane 1,519 evra za liter, nova cena pa bi se lahko približala 1,575 evra.

Pri dizelskem gorivu pričakujejo večji premik. Liter dizla bi se lahko podražil za približno deset centov, s sedanjih 1,753 evra na okoli 1,85 evra.

Podobno rast pričakujejo pri kurilnem olju. Cena bi se lahko s sedanjih 1,356 evra za liter zvišala na približno 1,46 evra.

Finance opozarjajo, da so napovedi velikih dnevnih premikov na trgih v zadnjem obdobju manj zanesljive. Gibanje cen surove nafte se v slovenske maloprodajne cene ne prenaša neposredno. Izračun temelji na sedemdnevnem povprečju cen posameznih naftnih derivatov na sredozemskih trgih ter na tečaju dolarja proti evru. Cene bencina, dizla in kurilnega olja se lahko zato gibljejo različno.

Na končno ceno lahko vpliva tudi država. Osrednja ocena predpostavlja, da bodo trošarine ter druge dajatve ostale nespremenjene, navajajo Finance.

Trošarina za dizelsko gorivo je pri 0,33 evra za liter že na najnižji ravni, dovoljeni z evropsko zakonodajo. Na najnižji ravni je tudi trošarina za kurilno olje, medtem ko ima vlada pri bencinu še nekaj prostora za znižanje.

Vlada je za ublažitev rasti cen goriv konec julija za dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

gorivo cene podražitev

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KOMENTARJI191

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jermen
15. 08. 2026 19.23
Samo podaljsujmo voojno in jo se financirajmo naprej.le tako naprej.bravo..
Odgovori
+1
1 0
Palar
15. 08. 2026 19.21
Glede na zasedenost cest vseh vrst, ne vidim problema glede cene, jokcanje tja v en dan, amen
Odgovori
0 0
Palar
15. 08. 2026 19.18
Bentenje glede cene derivatov nad vsakokratno vlado je samo bentenje brez logike, pač Slovenčkova navada verjetno sedaj že v genu
Odgovori
0 0
Iqos
15. 08. 2026 19.14
Dobesedno se neizvoljenci delajo norca iz vseh, tudi svojih podpornikov.
Odgovori
+0
2 2
BtpS
15. 08. 2026 19.08
Kaja je ta vlada naredila dobrega za ljudi kot so upokojenci in delavci s 1200 euri place? Prosim ce lahko nekdo objasni !
Odgovori
+0
3 3
proofreader
15. 08. 2026 19.15
Ukinila jim bo davke, ki jim jih je nabil Golob.
Odgovori
+2
4 2
Ana Konda
15. 08. 2026 19.18
Gospodarstvo bo lažje zadihalo.
Odgovori
-1
0 1
Iqos
15. 08. 2026 19.19
Ga ni junaka, ki bi to vedel
Odgovori
0 0
Trnk
15. 08. 2026 19.20
Ko boš šel k zdravniku boš pa vse plačal.
Odgovori
0 0
tali?ni tom
15. 08. 2026 19.06
torej,nateg se nadaljuje! in seveda naivnost folka ki benti da je deset cento veliko,dva centa manj pa kot loto srečka dobitek! in,mimogrede,gorivo bo do decembra drago ko žafran! mal svetovne cajtenge brat!
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+2
2 0
flojdi
15. 08. 2026 19.04
???a obstaja zapis cene pred enim letom.da se vidi takratno in današnje stanje...po vsem hojladriju na 14dni
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0 0
grumf
15. 08. 2026 18.56
Dejtvo, da ob višanju cen ni protestov kmetov in prevoznikov, je zelo pomenljivo.
Odgovori
+9
11 2
Misika1967
15. 08. 2026 18.48
Hvala jansa kmetje te obozujejo,se bolj dvignit.
Odgovori
+7
10 3
tron3
15. 08. 2026 18.54
Če bodo pridni in tiho, jim bo subvencije povečal!!! Slovenca in Slovenko lahko kupiš kadar koli hočeš!!!!
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+4
6 2
Arguss
15. 08. 2026 18.56
Za kmete je drgač tarifa.Drgač pa v murgle do milana.
Odgovori
-1
2 3
grumf
15. 08. 2026 19.06
Kakšna drugač tarifa?
Odgovori
+0
1 1
Delboy Trotter
15. 08. 2026 18.47
Glede na kolone na cestah se mi zdi da gorivo sploh ni drago.
Odgovori
+7
8 1
Arguss
15. 08. 2026 18.56
Tako se govori.
Odgovori
+4
4 0
flojdi
15. 08. 2026 19.05
Res je.
Odgovori
+2
2 0
dule07
15. 08. 2026 18.47
cepaj janša. udri po sirotinji, ki te je volila. BDP stare vlade ni bil tako slab
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+4
9 5
Srebrni breg
15. 08. 2026 18.42
Čakam na proteste kmetov in Piškovih prevoznikov, da bom verjel kako so se borili proti svojemu propadu v času Goloba ob precej nižjih cenah goriva.
Odgovori
+7
12 5
Arguss
15. 08. 2026 18.45
Ne boš ti več videl yu leve udbe vlade v Sloveniji ,ker smo kot država obkroženi z desno ideologijo.Sprijazni se ne jokaj na forumih.
Odgovori
-3
3 6
tron3
15. 08. 2026 18.55
Pišek mora biti tiho, to pa dobro ve!!!!
Odgovori
+5
6 1
Jožajoža
15. 08. 2026 18.41
Jasno,saj prevaranti na čelu države ne tankajo za svoj denar.he pa res,dražje je gorivo,večje dobijo provizije.šezse spomnite,zakaj so vas 2020-2022 na silo cepili?zaradi provizije od vsakega cepiva
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+7
10 3
periot22
15. 08. 2026 18.35
Za nove avte na vladi je treba nekje vzet!
Odgovori
+7
10 3
periot22
15. 08. 2026 18.32
Na čelu vlade otroški vrtec!
Odgovori
+9
15 6
Srebrni breg
15. 08. 2026 18.33
To je žalitev za otroke. Tako nizko ne morejo pasti tudi, če so 10 mesecev stari.
Odgovori
+9
13 4
Arguss
15. 08. 2026 18.36
Kaj si ti spet pameten z svojo ideologijo katere nikoli ne bo.Amen.
Odgovori
-8
3 11
flojdi
15. 08. 2026 19.07
Res.ne žalit otročkov v vrtcih.
Odgovori
+1
2 1
Arguss
15. 08. 2026 18.29
Kaj vam je problem nafta na liter v Sloveniji.Razmer v geopolitiki pa sploh ne poznate.Bogi ste res.
Odgovori
-2
5 7
Jožajoža
15. 08. 2026 18.45
Je jil sod nafte po 100 dolarjev,pa je demokratično izvoljena vlada dr.ROBERTA GOLOBA imela cenejše detergente.sid nafte je sedaj 80 dolarjev.a to nivdoet prevara državljanov.kradejo kot srake
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+2
5 3
zasvobodo22
15. 08. 2026 18.29
jansisti pluvate po air tractorjih a bil bi kaos kot na hr ce jih nebi imeli docim preplacan spartan dela samo skodo glede ,da je enak kot plenkoviv bi mu ga lahko poslal da pokaze kako gasi z odmetavanjem skatel z vodo ki a jo povsod primankuje edino v morju ne
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+6
9 3
MissYay
15. 08. 2026 18.27
...Mclaren, zakaj bi nabijali o visokih cenah, saj goriva je povsod dovolj, država pa še zmeraj regulira cene. Tistih nesposobnih, ki so dušili gospodarstvo več ni.
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-2
4 6
zibertmi
15. 08. 2026 18.24
kje pa je pušnik,vse tiho,pa kmetje,boste šli v ljubljano.kaj vam je desetar spet obljubil,same obljube so ga,kaj imate od njih
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+6
7 1
Srebrni breg
15. 08. 2026 18.34
Misliš prevarant Pišek verjetno.
Odgovori
+6
6 0
Mclaren
15. 08. 2026 18.24
Nikjer kmetov in prevoznikov, da bi nabijali o visokih cenah...
Odgovori
+12
13 1
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