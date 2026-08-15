Obeta se podražitev cen goriva

Po osrednji oceni časnika Finance in ob nespremenjenih dajatvah bi se lahko liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot pet centov. Bencin trenutno stane 1,519 evra za liter, nova cena pa bi se lahko približala 1,575 evra.

Pri dizelskem gorivu pričakujejo večji premik. Liter dizla bi se lahko podražil za približno deset centov, s sedanjih 1,753 evra na okoli 1,85 evra.

Podobno rast pričakujejo pri kurilnem olju. Cena bi se lahko s sedanjih 1,356 evra za liter zvišala na približno 1,46 evra.

Finance opozarjajo, da so napovedi velikih dnevnih premikov na trgih v zadnjem obdobju manj zanesljive. Gibanje cen surove nafte se v slovenske maloprodajne cene ne prenaša neposredno. Izračun temelji na sedemdnevnem povprečju cen posameznih naftnih derivatov na sredozemskih trgih ter na tečaju dolarja proti evru. Cene bencina, dizla in kurilnega olja se lahko zato gibljejo različno.

Na končno ceno lahko vpliva tudi država. Osrednja ocena predpostavlja, da bodo trošarine ter druge dajatve ostale nespremenjene, navajajo Finance.

Trošarina za dizelsko gorivo je pri 0,33 evra za liter že na najnižji ravni, dovoljeni z evropsko zakonodajo. Na najnižji ravni je tudi trošarina za kurilno olje, medtem ko ima vlada pri bencinu še nekaj prostora za znižanje.

Vlada je za ublažitev rasti cen goriv konec julija za dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.