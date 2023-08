V četrtek nove cene goriva, kaj lahko pričakujemo?

Z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo so prejšnji teden sporočili, da bodo trenutne cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest, ki so v veljavi od 1. avgusta – liter bencina 1,511 evra, liter dizelskega goriva 1,558 evra, liter kurilnega olja pa 1,130 evra –, veljale do vključno srede. Danes je namreč zaradi praznika, dneva solidarnosti, dneva prost dan, prav tako je praznik, Marijino vnebovzetje, v torek.