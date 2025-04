Kmalu novi bombončki za male vlagatelje: nižji davek in manj administracije?

Ministrstvo za finance je v sklepni fazi priprave predloga Zakona o individualnih naložbenih računih (ZINR). Po izvedeni javni obravnavi in medresorskem usklajevanju dokončujejo predlog in pričakujejo, da ga bodo lahko v aprilu predložili v obravnavo vladi. V predlogu zakona je predvideno, da bi vstopil v uporabo v devetih mesecih po uveljavitvi.

Kako bo račun deloval?

Račun bo lahko fizična oseba, ki je davčni rezident v RS, odprla pri ponudnikih finančnih storitev, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov in bodo vpisani v register ponudnikov, ki ga bo vodila Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki bo tudi pristojna za nadzor nad temi ponudniki, opisujejo na ministrstvu.

Z natančno določenimi obveznostmi ponudnikov INR, urejanja prenosa računov, registrov, mirovanja, odpovedi pogodbe o računu, vrstah finančnih instrumentov, nadzornih pristojnosti ATVP itd. želijo v prvi vrsti nasloviti specifiko takšnih računov, ki so namenjeni malim vlagateljem, tako da podrobnejše normiranje v zakonu cilja na njihovo dodatno zaščito in enostavnost uporabe računa, izpostavljajo.

Ugodnejša davčna obravnava dohodkov

Predlagajo tudi ugodnejšo davčno obravnavo dohodkov, doseženih prek naložb na tovrstnih računih, z dohodnino. Obdavčitev z dohodnino se odloži do časa izplačila donosa, doseženega s sredstvi na računu, na transakcijski račun. Dohodnino bo izračunal ponudnik računa kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja, pojasnjujejo.

Odložitev obdavčitve z dohodnino do izplačila donosa z računa in plačilo dohodnine z davčnim odtegljajem kot dokončnim davkom predstavlja za imetnika računa pomembno administrativno razbremenitev, saj imetniku v fazi varčevanja na računu ali ob izplačilu z računa ne bo treba vlagati davčnih napovedi. Izplačilo donosa se bi po trenutnem predlogu zakona obdavčilo z dohodnino po stopnji 15 % kot dokončnim davkom, prvo izplačilo z računa po 15 letih od odprtja računa, če v obdobju pred tem ni bilo izplačil z računa, pa se z dohodnino ne bi obdavčilo.

Zdaj velja, da se dohodnina od dobička iz kapitala izračuna in plača od davčne osnove po 25-odstotni stopnji (v odmernih letih 2020 in 2021 po 27,5-odstotni stopnji) in se šteje kot dokončen davek. Za vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala se stopnja davka znižuje, tako da znaša po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala 20 odstotkov, desetih letih imetništva kapitala 15 odstotkov, nad 15 let pa 0 %.