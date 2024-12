Obetajo se subvencije za skrajšani delovnik in dvig nadomestila za brezposelnost

Na področju trga dela se obeta več sprememb. Med prvimi naj bi bila shema skrajšanega delovnika, o kateri že tečejo pogajanja socialnih partnerjev. Obetajo se novosti pri višini denarnih nadomestil za brezposelnost, predvideno je sezonsko delo v gostinstvu in turizmu. Ministrstvo si želi porušiti tudi most do upokojitve, ko gredo starejši v pokoj neposredno z zavoda za zaposlovanje. Minimalna plača naj bi se uskladila le z inflacijo, je neuradno izvedela STA.

OGLAS

Ministrstvo za delo v novem letu čaka več izzivov. Sprva je bilo mišljeno, da se bo shema subvencioniranega skrajšanega delovnika aktivirala v primeru epidemije, naravne nesreče ali recesije, ob krizi, ki se nakazuje posebej v avtomobilski industriji, pa so dodali še možnost aktivacije za posamezna podjetja, ki bi se znašla v težavah. Osnutek zakona je pripravljen, posebna skupina socialnih partnerjev se je o njem pogajala prav danes. Podjetja, ki se soočajo z upadanjem naročil in bodo želela pridobiti pomoč države, se bodo morala glede na predlog ministrstva obrniti na Zavod RS za zaposlovanje, ki bo odločil o subvenciji. Ministrstvo se v delu zakona, ki predvideva aktivacijo sheme za posamezna podjetja v težavah, zgleduje po avstrijskem in nemškem modelu, težavi pa sta zagotavljanje sredstev za subvencije na dolgi rok in zahtevnost ocenjevanja vlog za zavod in druge institucije. Država namreč vrat za subvencije ne želi odpreti preširoko, da ne bi prišlo do prevelikih in neutemeljenih stroškov za državni proračun.

Številni starejši gredo v pokoj neposredno z zavoda za zaposlovanje, kar naj bi po novem ukinili. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Osnutek sheme bo na Ekonomsko-socialnem svetu 10. januarja, ko bo usklajen, pa bo šel na vlado. Ministrstvo upa, da bo to še januarja, v tej luči pa računa, da bo pomoč podjetjem na voljo v začetku prihodnjega leta. Ko bo zakon sprejet, naj bi se nadaljevalo iskanje rešitev za dolgoročno financiranje tovrstne pomoči podjetjem. Ena od možnosti bi lahko bilo zvišanje prispevka za nadomestilo za brezposelnost. Ta za zaposlenega v Sloveniji zdaj znaša 0,06 odstotka in za delodajalca 0,14 odstotka. V Nemčiji za to oba plačata po 1,25 odstotka, v Avstriji pa po 2,95 odstotka. Kakšne tovrstne odločitve sicer ta trenutek ni na mizi. Dvig nadomestila za brezposelnost V pripravi so tudi spremembe zakona o urejanju trga dela, ki bi med drugim prinesle novosti na področju višine nadomestila za brezposelnost. Zdaj je najnižji znesek nadomestila določen pri 530,19 evra in najvišji pri 892,50 evra, pri čemer velika večina brezposelnih prejema nadomestilo v višini zgornje meje. Ministrstvo predlaga dvig najnižjega denarnega nadomestila na 60 odstotkov bruto minimalne plače in dvig najvišjega zneska na raven bruto minimalne plače. To bi pomenilo občutne skoke nadomestil. Ministrstvo si želi porušiti tudi most do upokojitve. Množično se namreč dogaja, da gredo starejši v pokoj neposredno z zavoda za zaposlovanje. O teh načrtih teče medresorsko usklajevanje, osnutek sprememb zakona naj bi na vlado romal februarja ali marca 2025. Tujci pridejo v Sloveniji, napoteni so v Avstrijo in Nemčijo Prav tako so na ministrstvu aktivni na področju tujih delavcev. Kot ugotavljajo, je mnogo tistih iz tretjih držav, ki pridejo v Slovenijo, napotenih naprej v Avstrijo in Nemčijo. Skrbi jih tudi, ker Slovenija ni pripravljena na tako hitro rast delavcev migrantov (in njihovih družin). Potrebna je vzpostavitev ustrezne integracijske politike, pri tem pa naj bi moralo pomagati tudi gospodarstvo, ki tujce zaposluje.

Pripravljajo tudi nov izračun minimalnih življenjskih stroškov. FOTO: Shutterstock icon-expand