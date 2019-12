Obetavne napovedi: 'Recesija ni verjetna'

Napoved je precej vzpodbudna, ocenjujejo po letošnjih težavah nemškega gospodarstva, ki so se začele odražati tudi pri nas - še posebej pri dobaviteljih nemških avtomobilskih podjetij. Vseeno pa nekatere težave ostajajo, poudarjajo pri Ifo.

"Za trenutno okrevanje je v veliki meri odgovorna vzpodbudna fiskalna politika, ki krepi ekonomijo po zaslugi znižanja davčnih in socialnih prispevkov podjetij, razširili so sistem socialnih transferjev ter povečali javnofinančno porabo in odhodke za javne naložbe. Finančni učinki vsakega od teh področij so na leto okoli 25 milijard evrov oziroma četrtina odstotne točke rasti BDP."

Vendar pa okrevanje po sektorjih ni enotno, pojasnjuje strokovnjak: "Medtem ko so domači ponudniki storitev in gradbena podjetja v vse boljšem položaju, industrija ostaja v primežu recesije, saj trgovinski konflikt, ki ga vzpodbujajo ZDA, ostaja in zelo pritiska predvsem na nemško industrijo."

Tudi na avtomobilski sektor, kjer pa na podlagi zadnjih podatkov o naročilih, izvozu in pričakovanih poslovnih rezultatih, ocenjujejo, da se je "obdobje prostega padanja"zaključilo - in da "se je na koncu industrijskega tunela pojavila luč".

V Nemčiji sicer pričakujejo, da se bo še naprej zmanjševala tudi brezposelnost, ki naj bi se z 2,27 milijona brezposelnih, kolikor so jih našteli letos, prihodnje leto znižala na 2,25 milijona in padla pod pet odstotkov. Pričakujejo tudi nadaljevanje rasti zunanjetrgovinskega presežka.