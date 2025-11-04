Svetli način
Gospodarstvo

Obisk bencinskega servisa dražji

Ljubljana, 04. 11. 2025 06.17 | Posodobljeno pred eno minuto

Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je z 1,455 evra dražji za 1,7 centa, cena litra dizla pa se je z 1,499 evra zvišala za 3,9 centa. Za toliko je dražji tudi liter kurilnega olja, ki po novem stane 1,096 evra.

V naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej do vključno 17. novembra, bo tako na vseh bencinskih servisih po državi 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina stal 72,75 evra, 50-litrski rezervoar dizla 74,95 evra, 1000 litrov kurilnega olja pa brez stroškov prevoza 1096 evrov.

Točenje goriva
Točenje goriva FOTO: Shutterstock

Vlada v trošarine ni posegala - za 95-oktanski bencin je določena pri 0,50177 evra za liter, pri dizlu ostaja pri 0,45022 evra za liter, pri kurilnem olju pa pri 0,18676 evra za liter.

Enake ostajajo tudi zgornje meje marž za trgovce z naftnimi derivati, ki tako lahko še naprej znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, največ 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po napovedi ministrstva za okolje, podnebje in energijo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

