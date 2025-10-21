Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Obisk bencinskega servisa stane nekoliko manj

Ljubljana/Ljubelj, 21. 10. 2025 06.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je po novem z 1,438 evra cenejši za 2,1 centa, cena litra dizla pa bo z 1,460 evra nižja za 2,9 centa. Liter kurilnega olja je medtem z 1,057 evra cenejši za 3,1 centa.

Do vključno 3. novembra bo tako obisk bencinskih servisov po državi stal nekoliko manj. Po novem bo 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina stal 71,90 evra, medtem ko je v zadnjih 14 dneh stal 72,95 evra. Za 50-litrski rezervoar dizla je treba po novem odšteti 73 evrov, kar je 1,45 evra manj kot v zadnjih dveh tednih.

Točenje goriva
Točenje goriva FOTO: Shutterstock

Tisti, ki si obnavljajo zaloge za ogrevanje domov, pa bodo za 1000 litrov kurilnega olja brez stroškov prevoza po novem morali odšteti 1057 evrov, medtem ko je v zadnjih 14 dneh 1000 litrov stalo 1088 evrov.

Vlada v trošarine ni posegala, enake ostajajo tudi zgornje meje marž za trgovce z naftnimi derivati.

Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Od sredine letošnjega junija so cene regulirane tako na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja kot tudi na avtocestah.

Spremembe pri regulaciji za zdaj niso predvidene.

bencin dizel gorivo cene
Naslednji članek

'Made in Slovenia 2035': 90 strokovnjakov spisalo program, ki bi preobrazil naše gospodarstvo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306