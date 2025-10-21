Obisk bencinskega servisa stane nekoliko manj

Do vključno 3. novembra bo tako obisk bencinskih servisov po državi stal nekoliko manj. Po novem bo 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina stal 71,90 evra, medtem ko je v zadnjih 14 dneh stal 72,95 evra. Za 50-litrski rezervoar dizla je treba po novem odšteti 73 evrov, kar je 1,45 evra manj kot v zadnjih dveh tednih.

Tisti, ki si obnavljajo zaloge za ogrevanje domov, pa bodo za 1000 litrov kurilnega olja brez stroškov prevoza po novem morali odšteti 1057 evrov, medtem ko je v zadnjih 14 dneh 1000 litrov stalo 1088 evrov.

Vlada v trošarine ni posegala, enake ostajajo tudi zgornje meje marž za trgovce z naftnimi derivati.

Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Od sredine letošnjega junija so cene regulirane tako na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja kot tudi na avtocestah.

Spremembe pri regulaciji za zdaj niso predvidene.