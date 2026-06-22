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Gospodarstvo

Obisk črpalke precej prijaznejši do denarnice

Ljubljana, 22. 06. 2026 16.19 pred 54 minutami 1 min branja 63

Avtor:
T.H.
Točenje goriva

Opolnoči stopajo v veljavo nove cene naftnih derivatov. Liter bencina bo z 1,530 evra cenejši za 6,2 centa, dizel z 1,607 evra za 11,1 centa, kurilno olje pa z 1,200 evra za 11,8 centa.

Točenje goriva
Točenje goriva
FOTO: Bobo

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri do vključno ponedeljka, 29. junija 2026, znašale 1,530 evra za liter bencina, 1,607 evra za liter dizelskega goriva in 1,200 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Za liter 95-oktanskega bencina bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,530 evra za liter (cena pred spremembo 1,592 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 76,50 evra. "Če ne bi regulirali cen, bi po naših ocenah za liter 95-oktanskega bencina bilo potrebno odšteti okoli 1,633 evra za liter," pravijo na ministrstvu.

Spomnili so, da se bodo cene omenjenih naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

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KOMENTARJI63

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Alfaa
22. 06. 2026 17.36
Kar previdno pocenit je še čas itak se vse vozi in troši na veliko ne glede na ceno.
Odgovori
0 0
suleol
22. 06. 2026 17.30
a to je janez al donald zrihtal
Odgovori
0 0
NDM
22. 06. 2026 17.33
ne to je golob zrihtal... on je the Best,,, od zadaj navzgor
Odgovori
0 0
Alfi2
22. 06. 2026 17.30
Levi desni gor al pa dol, dejstvo je da nobenem vec nic ne pase.ce se zvisa za 5 centov je vse narobe, ko se zniza za 6 je brezveze da se niza ker 6 centov ni nic.nikoli ne boste zadovoljni, pa nafta s tem nima sploh nobene veze
Odgovori
+4
4 0
kovanec
22. 06. 2026 17.26
Ta vlada ne bo trajala pol mandata.
Odgovori
-5
3 8
proofreader
22. 06. 2026 17.26
Bodo že v dveh letih vse naredili, kar Golob ni zmogel v štirih?
Odgovori
+3
6 3
Stojadina-sportiva
22. 06. 2026 17.35
Galob je že v začetku napovedal, da za spremembe imajo en mandat premalo, sedaj pa njegovi podporniki pričakujejo od JJ instant skoraj džabe benz, vsa dela na AC zaključena in 200€ na njihov račun dodatno za mešanje megle v večini...
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0 0
slav?ek23
22. 06. 2026 17.24
Cena nafte na borzah je od letošnjega rekorda nižja za skoraj 50%, janezek je pa bencin pocenil za 6 centov 🤣
Odgovori
+2
8 6
proofreader
22. 06. 2026 17.25
Kar nabavi par tankerjev in dostavi, boš lepo zaslužil.
Odgovori
+5
6 1
2mt8
22. 06. 2026 17.25
Golob bi ga za 3 cente.
Odgovori
+2
4 2
Dr.Rugelj
22. 06. 2026 17.23
Zaradi te pocenitve bomo vsi obogateli,..LOL
Odgovori
+3
6 3
proofreader
22. 06. 2026 17.22
Golob je izenačil ceno na avtocestah v škodo državljanov Slovenije. In ni postal premier.
Odgovori
+3
7 4
Bombardirc1
22. 06. 2026 17.20
Bravo jufka in razvojna vlada, mal peska v oči svojim meketajočim ovckam pa bo...
Odgovori
-2
8 10
kovanec
22. 06. 2026 17.17
So pa drastično podražili vlakovni prevoz.
Odgovori
+2
6 4
proofreader
22. 06. 2026 17.23
Alenka je zapravljala, več kot milijardo letno.
Odgovori
+3
6 3
Petur
22. 06. 2026 17.17
potrudi se janez hitro ,ker je že začelo napeto...
Odgovori
-1
3 4
First Last
22. 06. 2026 17.17
Hahah a 6 centlov, obcutno prijaznejse
Odgovori
+3
6 3
qwerty99
22. 06. 2026 17.09
Logično, da je cena padla, saj je Janez lastnoročno odprl Hormuško ožino. Kar je res, je res ...
Odgovori
+7
13 6
biggbrader
22. 06. 2026 17.13
Golob je odpiral druge ožine, zato pa je kjer je.
Odgovori
+3
9 6
agent.brinko
22. 06. 2026 17.35
big, glede na objekt gre tukaj kar za kanjon in ne ožino
Odgovori
0 0
1butnskala
22. 06. 2026 17.08
Janša je pravi balzam
Odgovori
+6
15 9
Franček
22. 06. 2026 17.14
Ko viša maržo južni.
Odgovori
+8
10 2
Diego14
22. 06. 2026 17.08
Bravo Janša...Golob glej in se uči
Odgovori
+4
17 13
Bombardirc1
22. 06. 2026 17.22
Kako se krade.
Odgovori
+2
5 3
mptour
22. 06. 2026 17.22
Marže bogatim pa gor.
Odgovori
+3
5 2
street45
22. 06. 2026 17.01
Vlada : "Cene omenjenih naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro."........ SDSovci : "Hvala JJ".... Vsak dan se kaže kako so eni totalno nezmožni logičnega razmišlanja.
Odgovori
+1
9 8
4krogci
22. 06. 2026 16.58
Medtem Italija dizel 1.49 🙈
Odgovori
-4
7 11
biggbrader
22. 06. 2026 17.13
Bravo Melona.
Odgovori
+1
4 3
proofreader
22. 06. 2026 16.57
Končno vlada ki dela za ljudi.
Odgovori
+3
19 16
Franček
22. 06. 2026 17.16
Ko viša marže, dela za peščico bogatih!!!
Odgovori
+5
9 4
imt600
22. 06. 2026 16.52
Janez dela čudeže
Odgovori
+4
16 12
biggbrader
22. 06. 2026 17.14
Saj je tudi Golob čudežno zagonil 3 milijarde.
Odgovori
+7
10 3
T-I-T-O
22. 06. 2026 16.50
Ne gre se toliko kolk je cena goriva meni se pa gre,ker vodo prodajate namesto goriva brez dodatkov in kaj tankam zadnje 5 let sem si tri dobre dizle uničil,da bi vas najraje tožil.....Ne morete prodajat namesto dizla sranje še kurilno olje je boljše od vašega dizla.Moram se z bratom dogovorit je odvetniški sodnik da vas toži.
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-8
6 14
kameltrajbar
22. 06. 2026 16.52
Pojma nimaš🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+11
14 3
Brane123
22. 06. 2026 17.00
Hja, če boš še dolgo vozil dizelaša po 5km na dan, potem jih boš žal še veliko zamenjal. In ne, ni gorivo krivo.
Odgovori
+3
4 1
Stojadina-sportiva
22. 06. 2026 17.06
Vsak, ki ima vsaj malo posluha za motorje, ve da je današnje gorivo en pofl...če pa tankaš pa voziš do rdeče lučke motorja pa je za verjet, da ne opazite razlike nekateri...
Odgovori
+3
4 1
T-I-T-O
22. 06. 2026 17.10
Potem pa mi razloži kameltrajbar,kaj nam določeni mehaniki ko so izšolani prek Win številke in avtoodpadi,servisi blokirajo vozila???DA IMAJO DRUGI KAJ ZA DELAT IN POPRAVLJATTo so mi mehaniki povedali kaj delajo če nimate policije,inšpektorjev,pametnih odvetnikov da se takšna umazanija pozapre v državne aretacije.....Potem pa mi razloži če nimam pojma...
Odgovori
+0
1 1
Stojadina-sportiva
22. 06. 2026 17.15
Daš malo bolj na glas radio, pa se ne opazi razlike v kvaliteti goriva pravijo strokovnjaki tule.
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
22. 06. 2026 17.15
Zakaj pa tankaš na Petrolu ??? Tam ga redčijo z vodo 10-12 %
Odgovori
+2
2 0
T-I-T-O
22. 06. 2026 17.21
Alergičen na levake ko na PETROLI tankam je vse ok oni so dobri ko na MOLU se jočema z očetom oba.....ker nikamor ne pridema.
Odgovori
-1
0 1
Xxdproxx
22. 06. 2026 17.28
tip ima prav. dizel je sam za ketno pucat pri motorju, zato ker ima notri biodizel, ki ni ravno ok za motorje. kurilno olje/kmecka nafta pa je cisti dizel brez biodizlna… preverjeno, taksna roba se vozi iz luke koper
Odgovori
0 0
natmat
22. 06. 2026 16.49
Cene nafte je odvisno od dnevnega razpoloženja norih desničarjev...
Odgovori
-9
10 19
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