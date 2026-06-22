Obisk črpalke precej prijaznejši do denarnice

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri do vključno ponedeljka, 29. junija 2026, znašale 1,530 evra za liter bencina, 1,607 evra za liter dizelskega goriva in 1,200 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Za liter 95-oktanskega bencina bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,530 evra za liter (cena pred spremembo 1,592 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 76,50 evra. "Če ne bi regulirali cen, bi po naših ocenah za liter 95-oktanskega bencina bilo potrebno odšteti okoli 1,633 evra za liter," pravijo na ministrstvu.

Spomnili so, da se bodo cene omenjenih naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.