Od ribolova do golfa: obisk košarkarjev priložnost za promocijo Slovenije

"Na Slovenski turistični organizaciji vidimo resnično izjemen potencial tega obiska za Slovenijo. Los Angeles Lakers so ena najbolj prepoznavnih športnih znamk na svetu, Luka Dončić pa eden globalno najbolj prepoznavnih Slovencev in tudi ambasador slovenskega turizma," je za STA dejala Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije (STO). Štiridnevni obisk košarkarjev iz mesta angelov je sicer Dončićeva pobuda in tudi poteka v njegovi organizaciji. Tako je Dončić za 14 igralcev najel zasebno letalo, na katerem jih - tako kot v neimenovanem hotelu v središču Ljubljane - čakajo darilni paketi s slovenskimi izdelki.

Jih pa na STO veseli, da si je Dončić za destinacijo izbral ravno svojo domovino. "Takšen obisk že sam po sebi ustvarja veliko zanimanje medijev in širše javnosti ter tako predstavlja tudi pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije. Verjamemo, da lahko takšni trenutki pomembno prispevajo k nadaljnjemu umeščanju Slovenije kot privlačne turistične destinacije, še posebej na ameriškem trgu, kjer imajo tako Luka kot Los Angeles Lakers izjemen doseg in vpliv," je povedala Gojkošek.

Od hrane do ribolova in golfa

Kot je poročala novinarka ESPN Ramona Shelburne, bo druženje ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiski priljubljenih Dončićevih restavracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa, česar se še posebej veseli drugi zvezdnik ekipe Austin Reaves, ki se je že javno pošalil, da si želi premagati Dončića. Na STO verjamejo, da bo Slovenija košarkarje in druge predstavnike kluba navdušila in spodbudila k temu, da bodo svoje vtise in doživetja delili na družbenih omrežjih s svojimi sledilci. STO bo njihove objave spremljal in jih vključeval v svoje aktivnosti.

Luka Dončič FOTO: Profimedia

STO je nedavno objavil tudi video z Dončićem, v katerem ta kot ambasador slovenskega turizma razkriva svoje najljubše plati Slovenije. "Odziv je izjemen, saj je video dosegel že več kot štiri milijone ogledov, navdušenje nad obiskom pa smo ta teden dodatno stopnjevali še z novo objavo videa z Luko, v katerem izpostavlja svoje najljubše kraje v Sloveniji," je povedala Gojkošek.

ZDA - pomemben trg slovenskega turizma