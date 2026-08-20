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Gospodarstvo

Od ribolova do golfa: obisk košarkarjev priložnost za promocijo Slovenije

Ljubljana, 20. 08. 2026 11.27 pred 31 minutami 3 min branja 9

Avtor:
STA
Luka Dončič

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na Slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da ta obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma.

"Na Slovenski turistični organizaciji vidimo resnično izjemen potencial tega obiska za Slovenijo. Los Angeles Lakers so ena najbolj prepoznavnih športnih znamk na svetu, Luka Dončić pa eden globalno najbolj prepoznavnih Slovencev in tudi ambasador slovenskega turizma," je za STA dejala Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Štiridnevni obisk košarkarjev iz mesta angelov je sicer Dončićeva pobuda in tudi poteka v njegovi organizaciji. Tako je Dončić za 14 igralcev najel zasebno letalo, na katerem jih - tako kot v neimenovanem hotelu v središču Ljubljane - čakajo darilni paketi s slovenskimi izdelki.

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Jih pa na STO veseli, da si je Dončić za destinacijo izbral ravno svojo domovino. "Takšen obisk že sam po sebi ustvarja veliko zanimanje medijev in širše javnosti ter tako predstavlja tudi pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije. Verjamemo, da lahko takšni trenutki pomembno prispevajo k nadaljnjemu umeščanju Slovenije kot privlačne turistične destinacije, še posebej na ameriškem trgu, kjer imajo tako Luka kot Los Angeles Lakers izjemen doseg in vpliv," je povedala Gojkošek.

Od hrane do ribolova in golfa

Kot je poročala novinarka ESPN Ramona Shelburne, bo druženje ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiski priljubljenih Dončićevih restavracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa, česar se še posebej veseli drugi zvezdnik ekipe Austin Reaves, ki se je že javno pošalil, da si želi premagati Dončića.

Na STO verjamejo, da bo Slovenija košarkarje in druge predstavnike kluba navdušila in spodbudila k temu, da bodo svoje vtise in doživetja delili na družbenih omrežjih s svojimi sledilci. STO bo njihove objave spremljal in jih vključeval v svoje aktivnosti.

Luka Dončič
Luka Dončič
FOTO: Profimedia

STO je nedavno objavil tudi video z Dončićem, v katerem ta kot ambasador slovenskega turizma razkriva svoje najljubše plati Slovenije. "Odziv je izjemen, saj je video dosegel že več kot štiri milijone ogledov, navdušenje nad obiskom pa smo ta teden dodatno stopnjevali še z novo objavo videa z Luko, v katerem izpostavlja svoje najljubše kraje v Sloveniji," je povedala Gojkošek.

ZDA - pomemben trg slovenskega turizma

Ameriški trg je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma, na katerem STO sicer že vrsto let gradi prepoznavnost in ugled. Pomemben del promocije Slovenije na ameriškem trgu pa je tudi sodelovanje z Dončićem, ki je ambasador slovenskega turizma.

Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200.000 gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449.000 prenočitev. Tako število prihodov kot prenočitev se je v primerjavi z letom 2022 povečalo za 11 odstotkov, pozitiven trend pa se nadaljuje tudi letos. V prvi polovici leta je v primerjavi z enakim obdobjem lani Slovenijo obiskalo 23 odstotkov več ameriških gostov, število njihovih prenočitev pa se je povečalo za 21 odstotkov.

"Ameriški gostje so za slovenski turizem pomembni tudi z vidika višje povprečne potrošnje in daljše dobe bivanja v primerjavi s povprečnim gostom v Sloveniji, poleg tega pogosto potujejo tudi zunaj glavne turistične sezone," je poudarila Gojkošek.

STO sicer že vrsto let sodeluje s slovenskimi vrhunskimi športniki ter skupaj z njimi gradi in utrjuje podobo Slovenije kot aktivne, zelene, zdrave športne destinacije. Na STO izpostavljajo, da so ambasadorji slovenskega turizma, kot so Luka Dončić, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Janja Garnbret, Domen Prevc, resnično odlični ambasadorji, ki širijo glas o Sloveniji v svetu, navdušujejo tako Slovence kot seveda tudi naše goste, ki jih zanima domovina njihovih športnih junakov.

luka dončić turizem košarka la lakers

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KOMENTARJI9

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ArkaMast
20. 08. 2026 12.13
Na burek Olimpija obvezno.
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0 0
Duš-koš
20. 08. 2026 12.04
še to napišite, da jih bo gostil v srbski gostilni, kjer se bodo zabavali ob pristni srbski glasbi. Ni lepše promocije za Slovenijo.
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-1
0 1
manucao
20. 08. 2026 12.12
Pa napiši katera je to sepska gostilna?
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
20. 08. 2026 12.01
Žal Slovenija ni več samostojna država.Vidijo jo Judovski plačanci in izdajalci slovenskega naroda.
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+2
2 0
luckyss.1
20. 08. 2026 11.59
Kakšno promocijo ? Že tako je preveč tujcev.
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+1
1 0
islamint
20. 08. 2026 12.14
Turisti niso odveč, pridejo in odidejo, ter pustijo denar. Odveč so migranti, ki visijo na socialnih transferjih.
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0 0
Anion6anion
20. 08. 2026 11.58
Zakaj tri novice? Združite v eno ,itak za normalne ljudi povsem nepomembno dejstvo ,da se je nekdo pripeljal iz ZDA
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-1
0 1
Buci in Bobo
20. 08. 2026 11.52
Bravissimo maestro!!!!
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+1
1 0
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