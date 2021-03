Obisk na smučiščih glede na razmere 'presenetljivo dober'

Na Mariborskem in Areškem Pohorju so v obeh počitniških tednih našteli dobrih 25.000 obiskovalcev, kar je 1000 več kot v lanskih zimskih počitnicah . "Z obiskom smo tako zadovoljni, še zlasti če upoštevamo dejstvo, da ukrepi zaradi koronavirusa to zimo močno vplivajo na število smučarjev," so za STA navedli v Marpromu. Predvsem v prvem tednu počitnic, ko so počitnikovali šolarji iz vzhodne Slovenije, je bil obisk pohorskih smučišč zelo dober, medtem ko se je v drugem tednu poznal izpad hotelskih gostov zaradi zaprtja hotelov.

Na Golteh ocenjujejo, da bi bilo v običajnih pogojih glede na vremenske razmere v dveh počitniških tednih smučarjev gotovo vsaj dvakrat več. V lanski sezoni, ko so bile vremenske razmere manj ugodne, so namreč našteli več smučarjev. "Ne glede na vse smo zadovoljni predvsem zato, ker nam je uspelo zagotoviti vrhunske proge in varno okolje," je pisno sporočila direktorica družbe Golte Suzana Srdić .

Na Voglu dober obisk beležijo tudi danes, ko so počitnice že mimo, in prav sončni dnevi v tem tednu bodo ob debeli snežni podlagi kot nalašč za tiste, ki si želijo dobre smuke, je ocenila sogovornica. Testiranje je smučarjem na voljo v kulturnem domu v Bohinjski Bistrici. Medtem ko je bilo v času počitnic to na voljo vsak dan, pa se bo ta teden mogoče testirati v torek, petek, soboto in nedeljo od 7. do 10. ure.

Tudi na Voglu so z obiskom razmeroma zadovoljni. "Ni bilo tako kot prejšnja leta, bilo je manj obiska, ampak smo zadovoljni," je dejala Aleksandra Fiorelli z Žičnic Vogel. Ponovila je stališče, da so zimske počitnice slabo razporejene. Meni, da gorenjska in ljubljanska regija ne bi smeli imeti počitnic v istem tednu, s čimer bi se tudi obisk ustrezneje razporedil. "Škoda za tiste, ki so morali čakati," je dodala Fiorellijeva.

Na Smučišču Kranjska Gora je bil obisk glede na to, da so imeli večinoma slovenske goste ter da so hoteli in druge nastanitve zaprti, po besedah Irene Golc presenetljivo dober. "Ni sicer primerljiv z lanskim letom, ampak na splošno smo glede na situacijo kar nekako zadovoljni," je dejala za STA.

Sicer pa imajo v tej sezoni velik izpad. Doslej so našteli skupno okoli 65.000 obiskovalcev, kar je le približno polovica lanskega obiska v primerljivem času. Danes je na Pohorju 56. smučarski dan v letošnji sezoni, od danes pa velja spomladanski obratovalni čas – smučati je mogoče med 8. in 15. uro. Glede na vremenske in snežne razmere računajo, da bodo vsaj na Arehu lahko omogočali smučanje še do konca marca oziroma do velike noči, so še dodali pri Marpromu.

Smučišče Cerkno je letos obratovalo le devet dni, v nedeljo pa so ga zaradi odjuge in posledično pomanjkanja snega zaprli. Direktor Hotela Cerkno Jože Oplotnik je za STA povedal, da so z obiskom med zimskimi počitnicami zelo zadovoljni, povprečno so dnevno našteli po 600 smučarjev."Glede na odjugo smo lahko obratovali s tretjino moči, tisti, ki so nas obiskali, pa so bili zadovoljni," je povedal. Testiranja na smučišču sicer niso omogočali, vendar večjih težav z upoštevanjem predpisov zaradi epidemije ni bilo.

Z obiskom so zadovoljni tudi na Krvavcu."Zadnja dva tedna sta nekoliko popravila grenak priokus zaradi letošnje sezone. Zelo smo zadovoljni z obiskom, imeli smo tudi čez 3000 smučarjev na dan," je za STA povedala Barbara Božič iz marketinške službe RTC Krvavec. Nekoliko več ljudi se je nabralo le ob čakanju na kabinsko žičnico, vendar so se dosledno držali vseh ukrepov zaradi epidemije. Ob dobrih pogojih zato na Krvavcu obljubljajo smuko tja do 15. aprila.