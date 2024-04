Objavljen razpis za direktorja Umarja

Razpis med pogoji med drugim navaja visokošolsko univerzitetno izobrazbo oz. magisterij po bolonjski stopnji ekonomske smeri ali poslovnih in upravnih ved, najmanj sedem let delovnih izkušenj in znanje uradnega jezika.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter za eno leto v primeru, ko ima opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.