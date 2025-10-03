Svetli način
Objavljen razpis za predsednika uprave SDH

Ljubljana, 03. 10. 2025 08.59 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je objavil razpis za imenovanje predsednika uprave. Trenutno je na tem položaju Žiga Debeljak, ki se mu štiriletni mandat izteče v začetku prihodnje jeseni. Rok za prijavo zainteresiranih kandidatov je 22. oktober do 13. ure.

Slovenski državni holding
Slovenski državni holding FOTO: Bobo

Debeljak je predsednik uprave SDH od 1. septembra 2022, ko se je s tega položaja predčasno umaknil dotedanji prvi mož holdinga Janez Žlak. Poleg njega je v upravi holdinga, katerega osnovna dejavnost je upravljanje premoženja države, še Janez Tomšič.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ki imajo deset let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, od tega vsaj tri leta v primerljivih dejavnostih oz. iz vodenja večjih sistemov.

Eden od pogojev je, da kandidat v zadnjih šestih mesecih ni imel funkcije v politični stranki, na katero je bil voljen ali imenovan. Prav tako ne sme biti član organa nadzora v SDH ali član poslovodstva v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, kot tudi ne v gospodarski družbi, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe s kapitalsko naložbo države.

Zaželeno je znanje dveh tujih jezikov, široko poznavanje značilnosti in posebnosti slovenskega gospodarstva, sposobnost vzpostavitve in motiviranja visoko storilnih ekip, sposobnost uresničevanja timskega načina dela, komunikacijske veščine in sposobnost obvladovanja konfliktov interesov, so v razpisu našteli nadzorniki.

Napovedali so, da bodo imeli prednost pri izboru prijavljeni kandidati z izkušnjami s področja korporativnega upravljanja ter upravljanja in prestrukturiranja kapitalskih naložb. Izbrani kandidat bo za predsednika uprave SDH imenovan s štiriletnim mandatom.

Upravljanje kapitalskih naložb države je najpomembnejša dejavnost SDH. Poleg tega se ukvarja tudi z upravljanjem terjatev in stvarnega premoženja, sodeluje v postopkih o določitvi odškodnine za podržavljeno premoženje in skrbi za tekoče poravnavanje obveznosti iz denacionaliziranega premoženja.

