Konec brezplačnih vračil razburil modne navdušenke in vplivneže. 'Končno!'

A ni vse rožnato. Retail Gazette je aprila poročal, da se je izguba v polletju povečala na 120 milijonov funtov (142 milijonov evrov). Krivdo za padec prodaje so pripisali prizadevanjem za prenovo, saj so medletno zmanjšali svojo zalogo za približno 30 odstotkov in očistili zalogo starih artiklov.

Med letoma 2012 in 2023 je gigant za več kot štirikrat povečal svoje prihodke po vsem svetu in dosegel več kot 3,5 milijarde britanskih funtov (4,14 milijarde evra). Globalno imajo več kot 23 milijonov aktivnih kupcev. In čeprav je Združeno kraljestvo še vedno najbolj donosna regija, kjer ustvarijo najvišjo prodajo na drobno, je modni e-trgovec povečal svojo dejavnost na trgu EU z impresivno hitrostjo, navaja Statista . Od leta 2014 do 2023 je vsako leto zabeležil znatno rast maloprodaje po vsej Evropski uniji – ki se je že povzpela do več kot 1,1 milijarde funtov (1,3 milijarde evrov).

Asos je bil leta 2000 ustanovljen v Londonu, njegovi potrošniki pa so predvsem mladi odrasli. Spletna stran prodaja več kot 850 blagovnih znamk, med njimi tudi lastno blagovno znamko, ter pošilja v 196 držav iz centrov za dostavo v Združenem kraljestvu, drugod po Evropi in ZDA.

Običajno je videti vplivneže, ki izvajajo velike nakupe ("fashion haule"), kjer zapravijo na stotine evrov in se nato pred kamero odločijo, kaj bodo obdržali ali vrnili. Redni kupci so verjetno sledili zgledu, kar je povzročilo naval vračil po začetnem nakupu, kar je morda prisililo Asos, da poostri svojo politiko vračil, da bi ljudje pred nakupom bolje razmislili. Analitičarka Kayley Cornelius za BBC

Nekateri so se tudi pritoževali, da vračajo, ker so prejeti kosi slabe kakovosti ali neustrezne velikosti.

Trgovec je ob tem dodal, da bodo kupci, ki so se prijavili na Asos Premier, upravičeni do brezplačnega vračila, če obdržijo za vsaj 15 funtov svojega naročila (17,76 evra).

In prav slednje nas pripelje do zadnje odločitve giganta, ki je razjezila nekatere kupce. Nekatere stranke so namreč prejele e-poštno sporočilo, v katerem je pisalo, da imajo visoko stopnjo vračil, zato jim bodo zdaj na vračilo zaračunavali 3,95 funta (4,68 evra), če ne bodo obdržale vsaj za 40 funtov naročenega (47,37 evra).

Prav tako pa načrt notranjih sprememb ni bil edini razlog za slabše številke. Številni trgovci s hitro modo so utrpeli izgube tudi zaradi inflacije, ki je pritisnila na kupce ter hude konkurence svetovnih tekmecev, kot sta Shein in Temu. Pa tudi zaradi trendov, ki se odvijajo znotraj sveta spletnih nakupov.

Seveda pa negativne številke še nikoli niso razveselile nobenega podjetja. Modni velikan je v tistem času imenoval novega glavnega finančnega direktorja, nekdanjega izvršnega direktorja Farfetcha in Sainsburyja Dava Murrayja , ki se podjetju pridružuje 29. aprila. Kot novo neizvršno direktorico je najel tudi Christine Cross , ki je delala v upravnih odborih Nexta, Coca Cole in Fenwicka.

Potrošniki vsako leto kupijo več kot 80 milijard novih kosov oblačil. To je več kot 400 odstotkov več kot pred samo dvema desetletjema.

Družbena omrežja so v zadnjih letih temeljito spremenila odnos, ki ga imamo do oblačil. Fashion United, kjer zbirajo tovrstno statistiko, poroča, da je poraba oblačil v zadnjih 20 letih eksplozivno narasla. Potrošniki vsako leto kupijo več kot 80 milijard novih kosov oblačil. To je več kot 400 odstotkov več kot pred samo dvema desetletjema.

Slovenci smo pred pandemijo na družbenih omrežjih povprečno preživeli 80 minut na dan, danes je številka zagotovo še večja. Še huje je denimo v ZDA – še posebej od pojava TikToka.

In med vsebinami, ki jim uporabniki družbenih omrežij najpogosteje sledijo, so prav tiste, povezane z nakupi oblačil. Sphere of Influence navaja, da je neka študija razkrila, da je 86 odstotkov uporabnikov družbenih omrežij že kupilo oblačila, ker jih je nosil ali predlagal vplivnež.

Pogosto so oblačila, omenjena v objavah vplivnežev, sponzorirana. Tisti z milijoni sledilcev lahko zaslužijo tudi več kot 10 tisočakov na objavo. Spet nekateri ustvarjalci vsebin pa – predvsem na začetku kariere – sežejo v svoj žep, ker jim takšni videi prinašajo večji doseg in nove sledilce – pa tudi nekaj upanja, da jih opazi kakšen trgovec in jih za naslednjo objavo plača. Seveda večino kupljenega po snemanju vrnejo.

A gre za sanjsko kariero mnogih. Velikost trga trženja modnih vplivnežev se je v zadnjih letih eksponentno povečala. Z okoli 4,55 milijarde dolarjev leta 2023 naj bi letos vrednost narasla že na 6,17 milijarde dolarjev.

Finančni motiv je velik, tako na strani vplivnežev kot podjetij s hitro modo, ki so v zadnjih letih postala pravi hit. Modni trendi zdaj prihajajo in izginjajo hitreje kot kdaj koli prej. Zaradi modnih ciklov, ki trajajo le šest mesecev, pa blagovne znamke prekomerno proizvajajo oblačila in nenehno ponujajo nove kolekcije, da bi sledile našemu povpraševanju. Čas kolekcij, vezanih na letni čas, je minil, v trendu so mikrokolekcije, ki so lahko celo tedenske. Pri ponudnikih kot so Asos ali Shein pa nova oblačila najdete kar vsak dan.

Ima pa povezava z vplivneži, ki so jo trgovci tako zelo podpirali – in jo v veliki meri še vedno – za trgovce vse bolj tudi negativne vplive. Če po eni strani vplivneži ljudi prepričujejo v nakupe, jih po drugi strani tudi učijo, kako kupiti veliko – in vrniti veliko. Skratka, kako živeti kot vplivneži, četudi to niso.