Območje evra lani s 3,5-odstotno rastjo BDP

V letu 2021 so imele tako evrske države kot države EU v povprečju 5,3-odstotno gospodarsko rast.

Med državami, za katere so podatki že na voljo, se je bruto domači proizvod (BDP) v zadnjem četrtletju lani v primerjavi s predhodnim četrtletjem najbolj povečal v Latviji (+0,03 odstotka) ter Španiji in na Portugalskem (v obeh +0,2 odstotka). Največji upad so imeli na drugi strani v Litvi (–1,7 odstotka), Avstriji (–0,7 odstotka) in na Švedskem (–0,6 odstotka).

Na medletni ravni je med vsemi državami, za katere je Eurostat že imel podatke, daleč največji skok BDP uspel Irski (+15,7 odstotka), padec pa sta imeli le dve državi, in sicer Švedska (–0,6 odstotka) in Litva (–0,4 odstotka).

Današnja Eurostatova objava še ne vključuje podatkov za Slovenijo. Podatke o rasti BDP v zadnjem letošnjem četrtletju bo državni statistični urad po napovedih objavil sredi februarja.