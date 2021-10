Območje z evrom v tretjem četrtletju z 2,2-odstotno rastjo

Na letni ravni je bila gospodarska rast v območju z evrom med julijem in septembrom 3,7-odstotna, v celotni EU pa 3,9-odstotna. Pred tem se je v drugem četrtletju obseg BDP v državah z evrom okrepil za 14,2 odstotka, v vseh članicah unije pa za 13,7 odstotka.

Evropsko gospodarstvo je tako trdno na poti okrevanja po pandemiji covida-19 in številke so višje od pričakovanj analitikov, so poročale tuje tiskovne agencije. Vendar je zaradi inflacije, ki jo poganjajo visoke cene energentov, nadaljevanje tega trenda negotovo. Oktobra se je letna stopnja inflacije v območju z evrom povzpela na 4,1 odstotka, kar je največ v zadnjih 13 letih.