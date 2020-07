Evroobmočje zabeležilo največji padec do zdaj: 12,1 odstotka

Včeraj smo poročali o padcu nemškega gospodarstva, ki se je skrčilo za 10,1 odstotka v primerjavi s prvim četrtletjem. Kot so zapisali pri časniku Welt, je sedem let gospodarskega napredka izginilo v treh mesecih. Rekorden padec pa so zabeležili v ZDA. BDP se je namreč v drugem kvartilu zmanjšal za 32,9 odstotka, kar je največ v zgodovini države.

Za več kot deset odstotkov se je gospodarstvo skrčilo še na Portugalskem (-14,1 odstotka), v Franciji (-13,8 odstotka), Italiji (–12,4 odstotka), Belgiji (–12,2 odstotka), Avstriji (–10,7 odstotka) in Nemčiji (–10,1 odstotka). Najmanjši padec so imeli v Litvi (–5,1 odstotka).

Med državami, za katere je Eurostat že zbral podatke, so med aprilom in koncem junija največji četrtletni padec BDP zabeležili v Španiji (–18,5 odstotka).

Podatkov za Slovenijo medtem še ni. Statistični urad RS (Surs) jih bo objavil 31. avgusta.

Kot so danes še zapisali evropski statistiki, gre za daleč največje nazadovanje BDP v območju evra in EU do zdaj. Dodali so, da gre za prvo oceno, ki temelji na nepopolnih podatkih, ki bodo še predmet pregledov. Eurostat bo drugo oceno gospodarskih gibanj za drugo četrtletje objavil 14. avgusta.