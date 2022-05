Obrambi nekdanjih vodilnih v Novi KBM uspelo še odložiti začetek sojenja.

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Desetletni Poldek pride v gostilno in naroči viski.

"Viski pa ni za otroke!" mu reče natakar. "Tebi lahko dam le mleko ali pa sadni sok!" Poldek prične jokati, natakar pa ga vpraša: "In zakaj zdaj tak jok?" "Doma so mi rekli, da bom dobil mačka, če bom pil viski."