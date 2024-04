Obrestne mere nespremenjene, a na vidiku znižanje

Svet ECB tako meni, da so osrednje obrestne mere za evrsko območje na ravni, na kateri veliko prispevajo k sedanjemu procesu zniževanja inflacije. Do zdaj so v svetu uporabljali izraz "znatno prispevajo". V svetu ob tem še naprej zagotavljajo, da bodo s prihodnjimi odločitvami zagotovili, da bodo obrestne mere ostale dovolj restriktivne tako dolgo, kot bo treba.

Osrednja obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja tako ostaja pri 4,50 odstotka in s tem najvišje od časa pred zadnjo finančno in gospodarsko krizo. Depozitna obrestna mera, po kateri banke nalagajo sredstva pri centralnih bankah območja z evrom, pa se ni premaknila s štirih odstotkov in s tem z najvišje ravni od uvedbe evra leta 1999. Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila medtem ostaja pri 4,75 odstotka.

Svet ECB je od julija 2022 do lanskega oktobra v rekordnem ciklu zaostrovanja denarne politike desetkrat zapored dvignil osrednje evrske obrestne mere. Od takrat naprej jih je puščal nespremenjene in tako je bilo tudi danes.

"Če bi s svojo posodobljeno oceno inflacijskih obetov, dinamike osnovne inflacije in intenzivnosti transmisije denarne politike dobil dodatna zagotovila, da inflacija vzdržno upada proti ciljni vrednosti dveh odstotkov, bi bilo primerno, da zniža sedanjo raven restriktivnosti denarne politike," so dodali v svetu. Junija bodo sicer znane najnovejše napovedi ECB za inflacijo in gospodarsko rast.

Svet ECB ob tem vztraja pri uveljavljeni dikciji, da bodo o ustrezni ravni in trajanju restriktivne denarne politike tudi v prihodnje odločali na podlagi podatkov na vsaki seji posebej. Svet je sicer v izjavi po zasedanju ocenil, da se je zniževanje inflacije v evrskem območju - ta je marca dosegla 2,4 odstotka - nadaljevalo, k čemur je največ prispevala nižja inflacija v skupinah hrane in blaga.

Večina meril osnovne inflacije po oceni sveta upada, rast plač se postopno umirja, v podjetjih pa dobički absorbirajo del višjih stroškov dela. Pogoji financiranja ostajajo restriktivni in pretekli dvigi obrestnih mer še naprej zavirajo povpraševanje. "Vseeno so domači cenovni pritiski močni in v skupini storitev vzdržujejo visoko inflacijo," so dodali v Frankfurtu.

Analitiki in vlagatelji bodo za dodatne signale zdaj prisluhnili predsednici ECB Christine Lagarde. Ta je že po marčni seji izjavila, da bo svet bistveno več o vzdržnosti zniževanja inflacije vedel junija.