Obrtnike jezi prispevek za zakon, ki ga je 'nemogoče izvajati'

Člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so na današnji seji ponovno ostro nasprotovali dodatnim obremenitvam slovenskega gospodarstva. Po njihovih navedbah vse več analiz kaže, da to izgublja konkurenčnost oziroma je celo ogroženo. Samostojni podjetniki so tisti, ki obremenitve najtežje prenašajo, je dejal predsednik OZS Blaž Cvar, ki je ob tem opozoril na nov prispevek za dolgotrajno oskrbo: "Ta naj bi državi prinesel okrog 700 milijonov evrov, še vedno pa se ne ve, kako se bo zakon sploh izvajal. Kje bodo ljudje dobili oskrbo, če ne bo kadrov," se sprašuje.

Zato predlagajo, da se, dokler ni kadra in storitev, pobiranje tega prispevka odloži vsaj za eno leto. Da je zamik začetka pobiranja prispevka nujen, je prepričan tudi predsednik mariborske izpostave Marko Gorjak, ki prav tako pravi, da je "zakon nemogoče izvajati, poleg tega pa so danes razmere povsem drugačene kot takrat, ko je bil sprejet."

Več članov upravnega odbora OZS je menilo, da so obremenitve obrtnikov in podjetnikov presegle razumno mejo, da ne gre več in da tudi zaradi tega vse več samostojnih podjetnikov odhaja na črni trg in v tujino.

Na današnji seji so znova obravnavali tudi vladna izhodišča za pokojninsko reformo in odločno napovedali, da bo zbornica vztrajala pri svojih stališčih, od njih ne bo odstopala in dodatnih obremenitev za gospodarstvo ne bo dovolila.

Pravijo, da se zavedajo, da mora pokojninska blagajna postati vzdržna, a ob tem poudarjajo, da je, dokler na mizi ni celotnega besedila zakona, nemogoče govoriti, da je pokojninska reforma tik pred sprejetjem.

Posebej so opozorili na povišanje prispevkov zaradi dviga povprečne plače in drugih obremenitev, "kar bo marsikateremu podjetju prevelik strošek", kot so izpostavili v sporočilu za javnost. "Zato je tudi povišanje zavarovalne osnove, kot izhaja iz izhodišč pokojninske reforme, povsem nesprejemljivo," so poudarili člani upravnega odbora.