Obrtniki bi za leto dni zamaknili plačevanje novega prispevka

Zakaj bi plačevali za storitve, ki jih v praksi sploh ne bomo mogli uporabljati, se sprašujejo na obrtno-podjetniški zbornici in zato predlagajo, da se pobiranje novega prispevka za dolgotrajno oskrbo zamakne za eno leto. Ta naj bi vse državljane bremenil od 1. julija naprej, v državno blagajno bi delavci in delodajalci v povprečju plačali po 25 evrov na mesec, upokojenci okoli osem. A zdravstvenega kadra že za trenutne potrebe naše, starajoče se družbe ni dovolj, opozarjajo obrtniki in podjetniki, zato menijo, da se, dokler ni kadra in storitev, pobiranje tega prispevka odloži vsaj za eno leto.