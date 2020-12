Obrtniki: Na črno delamo zato, da preživimo

Obrtniki so obupani, zato mnogi zaradi "neučinkovitih ukrepov vlade" delajo na črno. Zmanjkuje že tudi denarja za nakup osnovnih potrebščin, kot so hrana in oblačila. Vladi zato sporočajo: ne delamo na črno zato, da bogatimo, ampak zato, da preživimo. Na nepopravljivo škodo med tem opozarjajo tudi trgovci. Na zavodu za zaposlovanje letos beležijo prek 10.000 na novo prijavljenih brezposelnih oseb iz trgovinske dejavnosti.

