Drastičen upad prometa: OZS predlaga znižanje DDV-ja na predkrizno raven

Številni obrtniki in podjetniki se zaradi epidemije soočajo z drastičnim upadom prometa, mnogi bodo jeseni primorani odpuščati ali celo zapirati poslovalnice. Po vzoru sosednjih držav vladi predlagajo znižanje DDV-ja z 22 na 20 odstotkov in z 9,5 na 8,5 odstotka oz. na predkrizno raven. S tem bi nekatere dobrine pocenili, posledično pa pospešili domačo potrošnjo in ohranili delovna mesta, so prepričani v Obrtno-podjetniški zbornici. Mnogi slovenski kupci namreč prav zaradi visoke obdavčitve in posledično dražjih izdelkov in storitev te že zdaj raje kupujejo v sosednjih državah.

Avtomobilska industrija, igralništvo, sektor zabave, pa gostinstvo in turizem, to so panoge, ki jih je koronavirus najbolj prizadel. Gradbinci in trgovci s tehničnim blagom pa medtem padec investicij še pričakujejo. Vsi skupaj zato vlado pozivajo, da se zniža DDV na raven leta 2013, ko se je povišal kot krizni davek. Predlagajo znižanje DDV z 22 na 20 odstotkov in z 9,5 na 8,5. S tem bi pocenili storitve in izdelke, ohranili delovna mesta, zunaj meja pa bi še naprej bili konkurenčni."S tako imenovanim lockdownom, ko kar nekaj mesecev nismo ustvarjali oziroma smo ustvarjali zelo malo, bi lahko ob ohranitvi obstoječih cen vendarle ustvarili nekaj, kar smo izgubili v preteklosti," je prepričan gostinec Blaž Cvar. icon-expand Blaž Cvar: "Tam, kjer turizem ni razvit, gostinstvo od turističnega vavčerja nima skoraj nič." FOTO: AP Kar še posebej velja za tiste gostince, ki učinka turističnih bonov ne čutijo. Zato vladi predlagajo, da začasno DDV še dodatno zniža na sedem odstotkov."Turistični vavčer za gostinstvo in turizem ne deluje povsod enako. Na podeželju in tam, kjer turizem ni razvit, gostinstvo od turističnega vavčerja nima nič oziroma bore malo," pravi Cvar. Ker DDV predstavlja najpomembnejši vir državnega proračuna, samo lani je v blagajno steklo za skoraj štiri milijarde evrov, na finančnem ministrstvu spremembam niso naklonjeni. Pravijo, da zniževanje lahko ogrozi stabilnost tega vira. Še posebej, če cene dobrin ostanejo nespremenjene. A to v Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) zavračajo. Pravijo, da bodo cene znižali, če pa bodo ostale enake, pa bodo na ta način ohranili delovna mesta."Glede na to, da bo kupovanja več, bomo tudi mi na področju storitev imeli več dela. Seveda bo naše povpraševanje večje,"je prepričan predsednik OZS Branko Meh. Davek na dodano vrednost so medtem že znižali v Nemčiji in Avstriji, podoben ukrep pa napovedujeta tudi Italija in Hrvaška.