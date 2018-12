Obtožen, da je prikril za 70 milijonov evrov dohodkov

Carlosa Ghosna, predsednika in glavnega izvršnega direktorja Renaulta, ki je vodil sodelovanje z japonskima proizvajalcema avtomobilov Nissanom in Mitsubishijem, so v Tokiu priprli 19. novembra zaradi suma, da je med letoma 2010 in 2015 prikril za pet milijard jenov (okoli 39 milijonov evrov) dohodka.

Tožilci so proti njemu zaradi tega danes tudi uradno vložili obtožnico. Dodatno pa so ga obtožili, ker je prikrival dejansko višino osebnih dohodkov tudi v zadnjih treh letih in sicer v višini štirih milijard jenov (31 milijonov evrov). Zaradi te nove obtožnice so mu v skladu z japonskimi zakoni za 22 dni podaljšali pripor.

Zaradi sodelovanja pri nepravilnostih so tožilci danes vložili tudi obtožnico proti Nissanu in še enemu Nissanovemu menedžerju Gregu Kellyju, ki je sodeloval z Ghosnom, saj je podjetje predložilo uradne dokumente, v katerih so bili navedeni nižji osebni dohodki Ghosna od dejanskih.

Ghosn obtožbe zanika

Po aretaciji je Nissanov upravni odbor Ghosna 22. novembra odstavil s položaja, 26. novembra je to storil še upravni odbor Mitsubishija. Ostaja pa uradno še vedno na čelu francoskega koncerna Renault, čeprav so imenovali začasnega vodjo.