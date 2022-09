Obvezna božičnica v znesku minimalne plače. Kdo bi se evidentiral?

"Mi smo z našega ministrstva predlagali, da se uvede obvezna božičnica, se pravi, to je dodaten regres. Če bo to sprejeto, bo zaposlenim to zimo izplačan regres v znesku minimalne plače," je po poročanju Radia Slovenija na posvetu v Ljubljani dejal minister.

Potem ko je posebej male delodajalce razburil osnutek sprememb zakonodaje s področja vodenja evidenc delovnega časa, ki so sicer predmet usklajevanj socialnih partnerjev v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), je Mesec v torek pojasnil, da evidentiranje delovnega časa ne bi bilo obvezno za vse, temveč za tri skupine, in sicer za kršitelje, tista podjetja, kjer je to zahteva delodajalcev ali delavskega kolektiva, in za tiste, ki jim to naloži delovni inšpektorat za leto ali dve po ugotovljenih nepravilnostih.

Poleg tega, tako minister, pripravljajo tudi zakonodajo za vključevanje delavcev v lastništvo podjetja. "Naj vas hitro pomirim, nič ne mislimo delati prisilno. Vse to bo temeljilo na spodbudah in dobrih praksah iz tujine," je povedal.

Obetajo se še spremembe pri vodenju Inšpektorata RS za delo, v načrtu je razširjeno, tričlansko vodstvo. Podrobnosti Mesec ni predstavil, izpostavil je le, da se ne bodo več osredotočali na široke preglede in navajanje statistik, temveč targetiranje najbolj problematičnih podjetij. Avgusta je sicer po razkritju novih primerov izkoriščanja delavcev odstopil glavni inšpektor Jadranko Grlić, novega inšpektorja pa vlada še ni imenovala.

Minister za delo je na torkovem dogodku delodajalcem dejal še, da bodo kljub morebitnem nestrinjanju v njem vedno imeli sogovornika. O morebitnih ukrepih za zimo, kot sta čakanje na delo ali skrajšani delovni čas, pa je dejal, da je, kar se vlade tiče, vse na mizi. "Pogovarjamo se lahko o vsem, zaenkrat pa skrbimo predvsem za to, da draginja ljudi ne bi potiskala v revščino," je navedel.