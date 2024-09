Nakup računalnikov ni v skladu z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti

Zaključno revizijsko poročilo, ki ga je objavilo računsko sodišče, glede omenjenega nakupa sicer ne prinaša bistveno spremenjenih ugotovitev v primerjavi z osnutkom poročila, ki je junija že zaokrožil v medijih.

Kot so v poročilu izpostavili revizorji, zakon o spodbujanju digitalne vključenosti določa, da vlada s predpisom podrobneje uredi upravljanje mehanizma in način uresničevanja pravice do izposoje računalniške opreme, vključno z določitvijo obdobja izposoje, ter da vlada določi tudi količino in vrsto opreme, do katere so upravičene osebe po tem zakonu. Tako bi morala pol leta po sprejetju novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti sprejeti ta predpis, vendar tega ni storila.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je predlog predpisa sicer pripravilo pravočasno in ga 25. avgusta lani posredovalo v medresorsko usklajevanje, so navedli na računskem sodišču. Na ministrstvu so v pojasnilu, ki je vključeno v poročilo, zapisali, da do sprejetja predpisa ni prišlo, ker se je v okviru medresorskega usklajevanja izkazalo, da je potencialnih upravičencev do izposoje opreme preveč.

"Ministrstvo za digitalno preobrazbo je zato pristopilo k pripravi zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je bil sprejet 26. marca 2024 in določa, da se lahko na javni poziv v letih 2024 in 2025 prijavijo osebe, katerih vsaj en otrok je vključen v osnovnošolsko izobraževanje in so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščene v prvi dohodkovni razred, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, in zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev," so zapisali v pojasnilu.