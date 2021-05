Več o razlogih za odločitev o ustavitvi prodaje brez izbire kupca v Telekomu Slovenije niso razkrili, a odzval se je, kot so pisali mediji, eden resnejših ponudnikov United Group. Izvršna direktorica skupine Victoriye Boklagje glede ustavitve prodaje družbe TS Media dejala: "Naša ponudba je bila zelo dobra in očitno je, da v Sloveniji ni mogoče izvesti neodvisnega in poštenega razpisa, katerega cilj je izključno v domeni gospodarskih interesov. To je slaba novica za vse tuje investitorje in še slabša za Slovenijo ter njen položaj."

Prodajne postopke za družbo TS Media, ki je nastala leta 2011 iz družbe Najdi s ciljem postati eden vodilnih akterjev na področju digitalnih medijev in razvoja digitalnih nosilcev v državi, je Telekom začel lani jeseni. Pri tem je želel prednostno najti kupca za celotno premoženje družbe, ki ima poleg naštetih portalov v lasti še blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni, 1188, Dajmedol in AdSolution.