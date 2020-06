Furs: Prvi bon je bil unovčen že ob sedmi uri zjutraj

Bone je mogoče pri ponudnikih prenočitev, kot so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi in avtokampi, unovčiti za nočitev ali nočitev z zajtrkom.

Bon je prejela vsaka oseba, ki je imela 13. marca letos stalno prebivališče v Sloveniji. Polnoletne osebe oz. osebe, ki bodo do konca leta dopolnile 18 let, so upravičene do bona v višini 200 evrov, mladoletnim pa pripada bon v višini 50 evrov.

Turistični boni so del tretjega protikoronskega paketa. Vlada jih je zasnovala kot pomoč turistični panogi, potem ko so bili nastanitveni objekti po izbruhu epidemije bolezni novega koronavirusa več tednov zaprti, še dlje pa zaradi zaprtih meja in previdnosti ne bodo mogli računati na tuje goste.

Prebivalci Slovenije lahko ob dopustovanju v domači državi od danes že izkoristijo turistične bone. Kot so sporočili s Fursa, je bila prva rezervacija z bonom opravljena danes, ob sedmi uri zjutraj, potem ko je receptorski portal za unovčevanje turističnih bonov začel delovati sinoči, nekaj pred polnočjo. Polnoletnim sicer pripada vrednost 200 evrov, mladoletnim pa 50 evrov, izkoristiti pa jih bo mogoče do konca leta.

Furs je vzpostavil posebni klicni center za turistične bone, in sicer na telefonski številki 08 200 1005. Delovni čas klicnega centra je v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

Bone je mogoče pri ponudnikih prenočitev, kot so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi in avtokampi, unovčiti za nočitev ali nočitev z zajtrkom. Bon je deljiv, kar pomeni, da ga lahko upravičenec unovči v več delih in pri več različnih ponudnikih.

Unovčevanje sicer država omogoča le pri ponudnikih, ki so bili 13. marca letos vpisani v poslovni register in register nastanitvenih obratov, zato morajo gostje že ob rezervaciji preveriti, ali lahko v izbranem nastanitvenem objektu plačajo z bonom. Prav tako velja, da ponudnik bonov ni dolžan sprejemati.

V praksi bo upravičenec bon unovčil tako, da bo pri prijavi v nastanitvenem objektu predložil osebni dokument - osebno izkaznico ali potni list - ter receptorju povedal, kakšen znesek želi unovčiti iz svojega turističnega bona. Izpolniti mora tudi obrazec, ki ga bo lahko prejel na recepciji nastanitve. Receptor bo na podlagi osebnih dokumentov in izpolnjenega obrazca preko informacijskega sistema Fursa unovčil bone.

Pri mladoletni osebi bo za koriščenje bona poskrbel njen starš oz. skrbnik. Država pa je predvidela tudi rešitve za različne življenjske primere, kot so denimo letovanje otroka s športnim klubom in unovčevanje bona v planinskih kočah brez internetne povezave.

Bon lahko posameznik, ki ga ne namerava izkoristiti sam, prenese na drugo osebo, a ne na kogar koli. Prenašati jih je mogoče med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Boni se ne prenašajo med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji in podobno.

Če bona upravičenec ne unovči do konca leta, njegova vrednost propade. Za neizkoriščen bon upravičenec ne more zahtevati izplačila v denarju, niti ga ne more unovčiti kasneje.

Država bo za bone iz proračuna namenila 345 milijonov evrov. Ob tem vlada računa, da bo prenočevanje pri domačih ponudnikih spodbudilo še trošenje v preostalih delih turizma in gostinstva, kot so restavracije, atrakcije, muzeji in drugi.